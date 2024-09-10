В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

В Україні середня зарплата збільшилася до 500 доларів на місяць. Але, на думку експертів, причиною такого покращення стала нестача робочої сили.

Про це розповів директор Представництва Спілки підприємців і роботодавців Польщі в Україні Назарій Волянський в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 10 вересня.

Експерт назвав причину росту зарплати в Україні

За словами Назарія Волянського, середня зарплата в Польщі сьогодні становить близько 900 доларів. Проте витрати на життя там вищі, тому це не варто порівнювати.

"Ми бачимо відтік українців після повномасштабного вторгнення до різних країн. І тому підприємства змушені збільшувати заробітну платню для того, щоб працевлаштувати кваліфіковану робочу силу, і щоб вона працювала, а не мігрувала", — зазначив експерт.