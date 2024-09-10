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В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

10 вересня 2024 р. 14:36

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15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

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14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

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13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

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11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

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10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
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23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

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23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

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20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

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18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

В Україні середня зарплата збільшилася до 500 доларів на місяць. Але, на думку експертів, причиною такого покращення стала нестача робочої сили.

Про це розповів директор Представництва Спілки підприємців і роботодавців Польщі в Україні Назарій Волянський в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 10 вересня. 

Експерт назвав причину росту зарплати в Україні

За словами Назарія Волянського, середня зарплата в Польщі сьогодні становить близько 900 доларів. Проте витрати на життя там вищі, тому це не варто порівнювати.

"Ми бачимо відтік українців після повномасштабного вторгнення до різних країн. І тому підприємства змушені збільшувати заробітну платню для того, щоб працевлаштувати кваліфіковану робочу силу, і щоб вона працювала, а не мігрувала", — зазначив експерт.

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16:34 Прикордонники затримали переправника та двох ухилянтів, які хотіли переплисти Тису

16:28 Шмигаль спрогнозував, коли Україна має приєднатися до Євросоюзу

16:23 15 років за вбивство 15-літньої — на Одещині чоловік задушив дівчину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:14 Друга річниця деокупація Ізюма — львівська студія диджиталізувала трагічні локації

16:12 На Поворознюка вимагають накласти санкції за образу журналіста

15:57 У Львові успішно провели одночасну трансплантацію двох органів

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14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

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13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

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11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

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23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

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20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

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