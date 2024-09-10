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В Украине выросла средняя зарплата — эксперт озвучил причину

В Украине выросла средняя зарплата — эксперт озвучил причину

10 сентября 2024 г. 14:36

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13:00 Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

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11:15 Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

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10:47 Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

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08:00 Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

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23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

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23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

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20:29 Нардеп объяснила, почему прекратить транспортировку газа из РФ невозможно

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В Украине средняя зарплата увеличилась до 500 долларов в месяц. Но, по мнению экспертов, причиной такого улучшения стала нехватка рабочей силы.

Об этом рассказал директор Представительства Союза предпринимателей и работодателей Польши в Украине Назарий Волянский в эфире Ранок.LIVE во вторник, 10 сентября.

Эксперт назвал причину роста зарплаты в Украине

По словам Назария Волянского, средняя зарплата в Польше сегодня составляет около 900 долларов. Однако расходы на жизнь там выше, поэтому это не стоит сравнивать.

"Мы видим отток украинцев после полномасштабного вторжения в разные страны. И поэтому предприятия вынуждены увеличивать заработную плату для того, чтобы трудоустроить квалифицированную рабочую силу, и чтобы она работала, а не мигрировала", — отметил эксперт.

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15:01 В Хмельницкой области произошел пожар в доме — погибли двое детей

15:01 Прогноз по отключениям света зимой — Шмыгаль сделал заявление

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Степи на Одесчине захватывают сурки

14:51 Заявления Лаврова о "правах русскоязычных украинцев" — в ЦПД объяснили, что означают такие "вбросы"

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

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