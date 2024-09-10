В Украине выросла средняя зарплата — эксперт озвучил причину

В Украине средняя зарплата увеличилась до 500 долларов в месяц. Но, по мнению экспертов, причиной такого улучшения стала нехватка рабочей силы.

Об этом рассказал директор Представительства Союза предпринимателей и работодателей Польши в Украине Назарий Волянский в эфире Ранок.LIVE во вторник, 10 сентября.

Эксперт назвал причину роста зарплаты в Украине

По словам Назария Волянского, средняя зарплата в Польше сегодня составляет около 900 долларов. Однако расходы на жизнь там выше, поэтому это не стоит сравнивать.

"Мы видим отток украинцев после полномасштабного вторжения в разные страны. И поэтому предприятия вынуждены увеличивать заработную плату для того, чтобы трудоустроить квалифицированную рабочую силу, и чтобы она работала, а не мигрировала", — отметил эксперт.