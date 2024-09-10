Эксперт объяснил, почему часть украинских ФЛП в Польше закрываются

Советник комитета Верховной Рады по экономическому развитию Назарий Волянский заявил, что значительная часть из 60 тысяч украинских ФЛП в Польше прекращают свою работу. По его словам, это происходит из-за того, что бизнес не справляется с требованиями работы "в белую".

Об этом он рассказал во время эфира "Ранок.LIVE" во вторник, 10 сентября.

Закрытие украинских ФЛП в Польше

Волянский подчеркнул, что прозрачность финансовых операций является ключевым элементом движения Украины по европейским стандартам. Он также подчеркнул, что для тех, кто уже имел опыт легальной деятельности в Украине, переход на польские рынки не является чем-то необычным.

"И даже те, кто закрыли и возвращаются в Украину, уже задумываются: а может начать работать "в белую" и нести какую-то социальную ответственность?" — отметил эксперт.