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Эксперт объяснил, почему часть украинских ФЛП в Польше закрываются

Эксперт объяснил, почему часть украинских ФЛП в Польше закрываются

10 сентября 2024 г. 17:13

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17:13 Эксперт объяснил, почему часть украинских ФЛП в Польше закрываются

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15:04 Нардеп сказал, какая категория украинцев будет возвращаться из-за границы после войны

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13:00 Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

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11:15 Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

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10:47 Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

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08:00 Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

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23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

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Советник комитета Верховной Рады по экономическому развитию Назарий Волянский заявил, что значительная часть из 60 тысяч украинских ФЛП в Польше прекращают свою работу. По его словам, это происходит из-за того, что бизнес не справляется с требованиями работы "в белую".

Об этом он рассказал во время эфира "Ранок.LIVE" во вторник, 10 сентября.

Закрытие украинских ФЛП в Польше

Волянский подчеркнул, что прозрачность финансовых операций является ключевым элементом движения Украины по европейским стандартам. Он также подчеркнул, что для тех, кто уже имел опыт легальной деятельности в Украине, переход на польские рынки не является чем-то необычным.

"И даже те, кто закрыли и возвращаются в Украину, уже задумываются: а может начать работать "в белую" и нести какую-то социальную ответственность?" — отметил эксперт.

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17:56 Суд отправил корректировщика обстрелов Запорожской области за решетку — какой избран срок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:54 Загрязнение Десны — Киевводоканал предупредил об угрозе для столицы

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17:13 Эксперт объяснил, почему часть украинских ФЛП в Польше закрываются

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15:04 Нардеп сказал, какая категория украинцев будет возвращаться из-за границы после войны

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:15 Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

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10:47 Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

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23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

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