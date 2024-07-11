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У Київміськраді попередили, що в українців може бути світло лише 4 години на добу

У Київміськраді попередили, що в українців може бути світло лише 4 години на добу

11 липня 2024 р. 23:57

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11 липня 2024
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23:57 У Київміськраді попередили, що в українців може бути світло лише 4 години на добу

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18:55 Київ готується до серйозної енергетичної кризи — які перші кроки влади

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18:12 Дипломатка розповіла чому Захід не вводить санкції проти атомної енергетики Росії

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17:50 Розмова Трампа та Орбана, черги біля ЦНАПів та коли буде світло — ефір Вечір.LIVE

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17:00 Надія на стабільне електропостачання є — нардеп розповів, коли в Україні зменшать відключення

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14:15 Експерт пояснив, коли повернуться дні без відключень світла

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Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зробив невтішний прогноз щодо відключень світла. За його словами, є ймовірність, що електроенергія буде лише 4 години на добу.

Про це Володимир Бондаренко сказав в ефірі День.LIVE у четвер, 11 липня.

Відключення світла в Україні

Володимир Бондаренко розповів про прогнози щодо вимкнень.

"У кращому сценарії світло буде 4 години вдень та 4 години вночі. Але поки що готуємося до різних сценаріїв, в тому числі до найгіршого, до якого нас попереджає ДТЕК", — додав він.

Нагадаємо, Держенергонагляд проведе ретельну перевірку розподілу електроенергії в різних областях. Відомо, на які регіони звернуть особливу увагу.

Раніше народний депутат Олег Семінський наголосив, що надія на стабільне електропостачання в Україні є. За його словами, наприкінці липня люди відчують полегшення відключень світла.

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