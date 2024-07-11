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В Киевгорсовете предупредили, что у украинцев может быть свет только 4 часа в сутки

В Киевгорсовете предупредили, что у украинцев может быть свет только 4 часа в сутки

11 июля 2024 г. 23:57

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11 июля 2024
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23:57 В Киевгорсовете предупредили, что у украинцев может быть свет только 4 часа в сутки

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18:55 Киев готовится к серьезному энергетическому кризису — какие первые шаги власти

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18:12 Дипломат рассказал, почему Запад не вводит санкции против атомной энергетики России

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17:50 Разговор Трампа и Орбана, очереди у ЦНАПов и когда будет свет — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Надежда на стабильное электроснабжение есть — нардеп рассказал, когда в Украине уменьшат отключение

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14:33 Саммит НАТО в Вашингтоне — эфир Новини.LIVE

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14:15 Эксперт объяснил, когда вернутся дни без отключений света

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Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко сделал неутешительный прогноз об отключениях света. По его словам, есть вероятность, что электроэнергия будет только 4 часа в сутки.

Об этом Владимир Бондаренко сказал в эфире День.LIVE в четверг, 11 июля.

Отключение света в Украине

Владимир Бондаренко рассказал о прогнозах по отключениям.

"В лучшем сценарии свет будет 4 часа днем и 4 часа ночью. Но пока готовимся к разным сценариям, в том числе к худшему, к которому нас предупреждает ДТЭК", — добавил он.

Напомним, Госэнергонадзор проведет тщательную проверку распределения электроэнергии в разных областях. Известно, на какие регионы обратят особое внимание.

Ранее народный депутат Олег Семинский подчеркнул, что надежда на стабильное электроснабжение в Украине есть. По его словам, в конце июля люди ощутят облегчение отключений света.

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