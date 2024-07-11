В Киевгорсовете предупредили, что у украинцев может быть свет только 4 часа в сутки

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко сделал неутешительный прогноз об отключениях света. По его словам, есть вероятность, что электроэнергия будет только 4 часа в сутки.

Об этом Владимир Бондаренко сказал в эфире День.LIVE в четверг, 11 июля.

Отключение света в Украине

Владимир Бондаренко рассказал о прогнозах по отключениям.

"В лучшем сценарии свет будет 4 часа днем и 4 часа ночью. Но пока готовимся к разным сценариям, в том числе к худшему, к которому нас предупреждает ДТЭК", — добавил он.

Напомним, Госэнергонадзор проведет тщательную проверку распределения электроэнергии в разных областях. Известно, на какие регионы обратят особое внимание.

Ранее народный депутат Олег Семинский подчеркнул, что надежда на стабильное электроснабжение в Украине есть. По его словам, в конце июля люди ощутят облегчение отключений света.