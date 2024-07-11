Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто

Російські загарбники продовжують атакувати українську енергосистему. Водночас ситуація зі світлом через аномальну спеку в Україні погіршується.

Яка перспектива покращення ситуації, розповіла одна із найдосвідченіших українських дипломатів та держуправлінців Лана Зеркаль в інтерв'ю УП.

Дефіцит електроенергії в Україні

"У мене у квартирі дві години є світло, шість годин немає. Сказати, що впоралася з ситуацією сказати не можу, тому що я повністю залежу від будинку, який досі не може встановити на інтернет акумулятор", — сказала Зеркаль.

Вона поділилася, що вдома користується зарядною станцією, до якої підключає побутову техніку, але від спеки страждає, як і решта українців.

"Вона дає можливість пити каву і вмикати все, що потрібно ля того аби якось жити. Але від спеки ми страждаємо всі. Сказати, що я знаю що робити цієї зими я не можу", — сказала вона.

За словами депутата, липень для українців стане дійсно дуже важким, а вже у серпні може стати трохи краще. Це обумовлено тим, що у серпні з ремонту виходять атомні блоки АЕС, а у вересень-жовтень стануть місяцями з найменшими відключеннями у разі, якщо не буде додаткових руйнувань.

"А потім буде зимовий період й очікувати якогось полегшення поки нема звідки", — зауважила Зеркаль.

Раніше Зеркаль пояснила, чому атаки на енергосистему розпочалися лише через пів року після початку повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що через аномальну спеку в Україні зростає споживання електроенергії населенням. Тому обленерго застосовують обмеження світла протягом всієї доби.