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Удари Росії по енергетиці — дипломат Зеркаль пояснила, чому атаки розпочалися лише через пів року

Удари Росії по енергетиці — дипломат Зеркаль пояснила, чому атаки розпочалися лише через пів року

11 липня 2024 р. 10:34

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16:43 Речниця Залужного відповіла, коли в ексголовкома з'явилося відчуття, що Україна вистоїть

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Російські загарбники навесні цього року знову почали здійснювати ракетні удари по енергооб'єктах України. Таким чином вони намагаються знищити нашу енергосистему, завдавши значних збитків.

Чому Росія одразу на початку війни не почала бити по енергетиці, пояснила одна із найдосвідченіших українських дипломатів та держуправлінців Лана Зеркаль в інтерв'ю для УП.

Удари Росії по енергетиці України

"Я думаю, що в них просто була стратегія, яка не передбачала довгої війни. У них був тільки план "А", а план "Б" — з'явився лише через пів року після початку вторгнення. І вони вже його модифікували з огляду на розвиток подій, тому що їхній план був захопити за тиждень і тому атака на енергосистему не була частиною цього плану", — сказала Зеркаль.

За її словами, росіяни хотіли "погасити" українців, аби ми не впоралися з системою самостійно. Водночас з огляду на те, що вони просто хотіли здійснювати своє регентство над територією, то руйнування енергосистеми тоді не входило в їхній план. Бо у випадку найгіршого сценарію для України — захоплення Росією — їм би і довелося відновлювати все зруйноване. 

Ситуація станом на зараз

Зеркаль зауважила, що за майже два роки повномасштабної війни росіянам не вдалося досягти своєї мети. Вони дуже розраховували на психологічний ефект від руйнування енергосистеми і прагнули підняти хвилю біженців перед виборами в ЄС, які були на початку червня.

"Вони розраховували, що ця хвиля біженців вплине на результати й "праві" отримають більше мандатів у парламенті ЄС, що заблокує плани України щодо вступу в ЄС", — сказала вона.

Нагадаємо, уряд Угорщини розглядає можливе повернення колишнього президента США Дональда Трампа як потенційну можливість для забезпечення миру в Україні. Країна хоче зупинити війну за допомогою "мирних переговорів".

Також видання Bloomberg писало, що напередодні виборів у США Україна прагне провести другий Саміт миру, але вже з участю Росії.

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11:14 Скільки українців записалися в Український легіон у Польщі — в МЗС країни назвали цифру

10:59 Перехід держкордону за 3 тисячі доларів — на Одещині викрили горе-ухилянта

10:39 Ситуація у Вовчанську — в ISW розповіли, де просунувся ворог

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:25 Стало відомо, чи був готовий Залужний до повномасштабного вторгнення Росії