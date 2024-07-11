Удары России по энергетике — дипломат Зеркаль объяснила, почему атаки начались только через полгода

Российские захватчики весной этого года снова начали совершать ракетные удары по энергообъектам Украины. Таким образом они пытаются уничтожить нашу энергосистему, нанеся значительный ущерб.

Почему Россия сразу в начале войны не начала бить по энергетике, объяснила одна из опытнейших украинских дипломатов и госуправленцев Лана Зеркаль в интервью для УП.

Удары России по энергетике Украины

"Я думаю, что у них просто была стратегия, которая не предусматривала долгой войны. У них был только план "А", а план "Б" появился только через полгода после начала вторжения. И они уже его модифицировали с учетом на развитие событий, потому что их план был захватить через неделю и поэтому атака на энергосистему не была частью этого плана", — сказала Зеркаль.

По ее словам, россияне хотели "погасить" украинцев, чтобы мы не справились с системой самостоятельно. В то же время, учитывая, что они просто хотели осуществлять свое регентство над территорией, то разрушение энергосистемы тогда не входило в их план. Потому что в случае худшего сценария для Украины — захвата Россией — им бы и пришлось восстанавливать все разрушенное.

Ситуация по состоянию на сейчас

Зеркаль заметила, что почти два года полномасштабной войны россиянам не удалось достичь своей цели. Они рассчитывали на психологический эффект от разрушения энергосистемы и стремились поднять волну беженцев перед выборами в ЕС, которые были в начале июня.

"Они рассчитывали, что эта волна беженцев повлияет на результаты и "правые" получат больше мандатов в парламенте ЕС, что заблокирует планы Украины по вступлению в ЕС", — сказала она.

Напомним, правительство Венгрии рассматривает возможный возврат бывшего президента США Дональда Трампа как потенциальную возможность для обеспечения мира в Украине. Страна хочет остановить войну посредством "мирных переговоров".

Также издание Bloomberg писало, что в преддверии выборов в США Украина стремится провести второй Саммит мира, но уже с участием России.