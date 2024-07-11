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Зеркаль предупредила украинцев, что ждать облегчения в энергетике не стоит

Зеркаль предупредила украинцев, что ждать облегчения в энергетике не стоит

11 июля 2024 г. 12:45

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Российские захватчики продолжают атаковать украинскую энергосистему. В то же время ситуация со светом из-за аномальной жары в Украине ухудшается.

Какова перспектива улучшения ситуации, рассказала одна из опытнейших украинских дипломатов и госуправленцев Лана Зеркаль в интервью УП.

Дефицит электроэнергии в Украине

"У меня в квартире два часа есть свет, шесть часов нет. Сказать, что справилась с ситуацией, сказать не могу, потому что я полностью завишу от дома, который до сих пор не может установить на интернет аккумулятор", — сказала Зеркаль.

Она поделилась, что дома пользуется зарядной станцией, к которой подключает бытовую технику, но от жары страдает, как и все остальные украинцы.

"Она дает возможность пить кофе и включать все, что нужно для того, чтобы как-то жить. Но от жары мы страдаем все. Сказать, что я знаю что делать этой зимой я не могу", — сказала она.

По словам депутата, июль для украинцев станет действительно очень тяжелым, а уже в августе может стать получше. Это обусловлено тем, что в августе с ремонта выходят атомные блоки АЭС, а сентябрь-октябрь станут месяцами с наименьшими отключениями в случае, если не будет дополнительных разрушений.

"А потом будет зимний период и ждать какого-либо облегчения пока нет откуда", — отметила Зеркаль.

Ранее Зеркаль объяснила, почему атаки на энергосистему начались только через полгода после начала полномасштабного вторжения.

Также мы писали, что из-за аномальной жары в Украине растет потребление электроэнергии населением. Поэтому облэнерго применяют ограничение света на протяжении всех суток.

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