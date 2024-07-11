Надія на стабільне електропостачання є — нардеп розповів, коли в Україні зменшать відключення

Народний депутат Олег Семінський наголосив, що надія на стабільне електропостачання в Україні є. За його словами, наприкінці липня люди відчують полегшення відключень світла.

Про це Олег Семінський сказав в ефірі День.LIVE у четвер, 11 липня.

Відключення світла в Україні

Семінський зазначив, що ситуація в енергосистемі покращиться, коли завершать ремонт двох енергоблоків в Україні.

За його словами, країна наразі імпортує до 1,7 ГВт. Ціна цього імпорту — близько 7 грн/кВт.

"Це та ціна, за якою промисловість та виробництво споживають та платять. Зрозумійте, що в сусідніх країнах, які нам допомагають, також є аномальна спека та пікове споживання. Тому це максимум, що вони можуть нам запропонувати", — додав нардеп.

Нагадаємо, у Державній інспекції енергетичного нагляду виникли підозри через скарги з боку населення, що деякі обленерго порушили правила застосування графіків відключень електроенергії. Деякі регіони чекають посилені перевірки.

Також через аномальну спеку в Україні зростає споживання електроенергії населенням. Тому обленерго застосовують обмеження світла протягом всієї доби.