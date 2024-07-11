Надежда на стабильное электроснабжение есть — нардеп рассказал, когда в Украине уменьшат отключение

Народный депутат Олег Семинский подчеркнул, что надежда на стабильное электроснабжение в Украине есть. По его словам, в конце июля люди ощутят облегчение отключений света.

Об этом Олег Семинский сказал в эфире День.LIVE в четверг, 11 июля.

Отключение света в Украине

Семинский отметил, что ситуация в энергосистеме улучшится, когда завершат ремонт двух энергоблоков в Украине.

По его словам, страна импортирует до 1,7 ГВт. Цена этого импорта — около 7 грн/кВт.

"Это та цена, по которой промышленность и производство потребляют и платят. Поймите, что в соседних странах, которые нам помогают, также есть аномальная жара и пиковое потребление. Поэтому это максимум, что они могут нам предложить", — добавил нардеп.

Напомним, в Государственной инспекции энергетического надзора возникли подозрения из-за жалобы со стороны населения, что некоторые облэнерго нарушили правила применения графиков отключений электроэнергии. Некоторые регионы ждут усиленные проверки.

Также из-за аномальной жары в Украине растет потребление электроэнергии населением. Поэтому облэнерго применяют ограничение света на протяжении всех суток.