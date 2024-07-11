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Надежда на стабильное электроснабжение есть — нардеп рассказал, когда в Украине уменьшат отключение

Надежда на стабильное электроснабжение есть — нардеп рассказал, когда в Украине уменьшат отключение

11 июля 2024 г. 17:00

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17:00 Надежда на стабильное электроснабжение есть — нардеп рассказал, когда в Украине уменьшат отключение

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17:00 Надежда на стабильное электроснабжение есть — нардеп рассказал, когда в Украине уменьшат отключение

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14:33 Саммит НАТО в Вашингтоне — эфир Новини.LIVE

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14:15 Эксперт объяснил, когда вернутся дни без отключений света

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14:11 Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне эксклюзив Новини.LIVE

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13:03 Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

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12:45 Зеркаль предупредила украинцев, что ждать облегчения в энергетике не стоит

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12:27 Врач "Охматдета" сообщил о частичном возобновлении работы медучреждения

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Народный депутат Олег Семинский подчеркнул, что надежда на стабильное электроснабжение в Украине есть. По его словам, в конце июля люди ощутят облегчение отключений света.

Об этом Олег Семинский сказал в эфире День.LIVE в четверг, 11 июля.

Отключение света в Украине

Семинский отметил, что ситуация в энергосистеме улучшится, когда завершат ремонт двух энергоблоков в Украине.

По его словам, страна импортирует до 1,7 ГВт. Цена этого импорта — около 7 грн/кВт.

"Это та цена, по которой промышленность и производство потребляют и платят. Поймите, что в соседних странах, которые нам помогают, также есть аномальная жара и пиковое потребление. Поэтому это максимум, что они могут нам предложить", — добавил нардеп.

Напомним, в Государственной инспекции энергетического надзора возникли подозрения из-за жалобы со стороны населения, что некоторые облэнерго нарушили правила применения графиков отключений электроэнергии. Некоторые регионы ждут усиленные проверки.

Также из-за аномальной жары в Украине растет потребление электроэнергии населением. Поэтому облэнерго применяют ограничение света на протяжении всех суток.

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16:44 Фотографы Либеровы сняли документальный фильм об украинских военных в Крынках

16:42 В России Навальную внесли в список террористов и экстремистов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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