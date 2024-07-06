Нардеп повідомив, на скільки Україна хоче збільшити імпорт електроенергії до зими

Народний депутат України Володимир Мороз заявив, що Україна планує збільшити імпорт електроенергії до зими. Йдеться про 2,2 гігавата.

Про це Володимир Мороз сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Збільшення імпорту електроенергії

Мороз наголосив, що Україна хоче розширювати свої енергетичні можливості коштом імпорту з ЄС.

"У нас йдуть зараз перемовини, ми 1,7 гігавата отримуємо імпортом. Ведуться вже перемовини з країнами ЄС, які дадуть нам ще. Десь на 2,2 гігавата ми можемо вийти. І це також додасть нам перспективність у тому, що ми зможемо взимку бути з електроенергією", — додав нардеп.

Нагадаємо, держрегулятор Укренерго оголосив про зміни у графіках відключень світла. Це необхідно для проведення вимірювань фактичного споживання в кожній області.

Також народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук назвав, скільки енергоблоків відновлять в Україні до кінця 2024 року. За його словами, йдеться про вісім.