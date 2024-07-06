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Нардеп повідомив, на скільки Україна хоче збільшити імпорт електроенергії до зими

Нардеп повідомив, на скільки Україна хоче збільшити імпорт електроенергії до зими

06 липня 2024 р. 16:05

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13:22 Військовий назвав перевагу України над окупантами

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12:00 Нардепка пояснила, чому відставка Шмигаля під час війни може не відбутися

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00:19 Командир роти "Гонор" розповів, чим закінчиться війна в Україні

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23:56 Камельчук зробив прогноз по будівництву в Україні нових ТЕС і АЕС

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22:06 Никорак пояснила ситуацію з укомплектованністю військовою формою жінок-військових

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21:53 Никорак заявила, що НАТО буде запозичувати технології виготовлення військової форми в України

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21:25 Нардеп пояснив, чому необхідно проводити аудит витрачених на енергетику фінансів

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Народний депутат України Володимир Мороз заявив, що Україна планує збільшити імпорт електроенергії до зими. Йдеться про 2,2 гігавата.

Про це Володимир Мороз сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Збільшення імпорту електроенергії

Мороз наголосив, що Україна хоче розширювати свої енергетичні можливості коштом імпорту з ЄС.

"У нас йдуть зараз перемовини, ми 1,7 гігавата отримуємо імпортом. Ведуться вже перемовини з країнами ЄС, які дадуть нам ще. Десь на 2,2 гігавата ми можемо вийти. І це також додасть нам перспективність у тому, що ми зможемо взимку бути з електроенергією", — додав нардеп.

Нагадаємо, держрегулятор Укренерго оголосив про зміни у графіках відключень світла. Це необхідно для проведення вимірювань фактичного споживання в кожній області. 

Також народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук назвав, скільки енергоблоків відновлять в Україні до кінця 2024 року. За його словами, йдеться про вісім.

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16:13 Ворог не проривався до Вовчанська — у ЗСУ спростували подібні повідомлення

16:08 В ООН розповіли про зниження світових цін на продовольство

16:06 Глава МВС Клименко відвідав передову і вручив силовикам державні нагороди

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:50 У Львівській області сталася смертельна ДТП — що відомо

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13:22 Військовий назвав перевагу України над окупантами

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12:00 Нардепка пояснила, чому відставка Шмигаля під час війни може не відбутися

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00:19 Командир роти "Гонор" розповів, чим закінчиться війна в Україні

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23:56 Камельчук зробив прогноз по будівництву в Україні нових ТЕС і АЕС

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21:53 Никорак заявила, що НАТО буде запозичувати технології виготовлення військової форми в України

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21:25 Нардеп пояснив, чому необхідно проводити аудит витрачених на енергетику фінансів

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:48 Южаніна назвала можливу причину закриття ФОПів в Україні