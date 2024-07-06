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Нардеп сообщил, на сколько Украина хочет увеличить импорт электроэнергии к зиме

Нардеп сообщил, на сколько Украина хочет увеличить импорт электроэнергии к зиме

6 июля 2024 г. 16:05

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13:22 Военный назвал преимущество Украины над оккупантами

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12:00 Нардеп объяснила, почему отставка Шмыгаля во время войны может не произойти

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00:19 Командир роты "Гонор" рассказал, чем закончится война в Украине

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23:56 Камельчук сделал прогноз по строительству в Украине новых ТЭС и АЭС

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22:06 Никорак объяснила ситуацию с укомплектованностью военной формой женщин-военных

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21:53 Никорак заявила, что НАТО будет заимствовать технологии производства военной формы у Украины

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21:25 Нардеп объяснил, почему необходимо проводить аудит потраченных на энергетику финансов

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Народный депутат Украины Владимир Мороз заявил, что Украина планирует увеличить импорт электроэнергии к зиме. Речь идет о 2,2 гигаватта.

Об этом Владимир Мороз сказал в эфире Вечір.LIVE.

Увеличение импорта электроэнергии

Мороз подчеркнул, что Украина хочет расширять свои энергетические возможности за счет импорта из ЕС.

"У нас идут сейчас переговоры, мы 1,7 гигаватта получаем импортом. Ведутся уже переговоры со странами ЕС, которые дадут нам еще. Где-то на 2,2 гигаватта мы можем выйти. И это также придаст нам перспективность в том, что мы сможем зимой быть с электроэнергией", — добавил нардеп.

Напомним, госрегулятор Укрэнерго объявил об изменениях в графиках отключений света. Это нужно для проведения измерений фактического потребления в каждой области.

Также народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал, сколько энергоблоков будет восстановлено в Украине до конца 2024 года. По его словам, речь идет о восьми.

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16:36 Эксперт по кибербезопасности назвал худший сценарий в случае взлома реестра Оберіг

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:28 Визит Виктора Орбана в Москву – реакция Офиса Президента Украины

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16:05 Нардеп сообщил, на сколько Украина хочет увеличить импорт электроэнергии к зиме

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13:22 Военный назвал преимущество Украины над оккупантами

Text

12:00 Нардеп объяснила, почему отставка Шмыгаля во время войны может не произойти

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00:19 Командир роты "Гонор" рассказал, чем закончится война в Украине

5 июля 2024
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23:56 Камельчук сделал прогноз по строительству в Украине новых ТЭС и АЭС

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22:06 Никорак объяснила ситуацию с укомплектованностью военной формой женщин-военных

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21:53 Никорак заявила, что НАТО будет заимствовать технологии производства военной формы у Украины

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21:25 Нардеп объяснил, почему необходимо проводить аудит потраченных на энергетику финансов

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19:40 Изменения при пересечении границы и экономическое бронирование украинцев — главные новости 5 июля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:48 Южанина назвала возможную причину закрытия ФЛП в Украине