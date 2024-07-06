Нардеп сообщил, на сколько Украина хочет увеличить импорт электроэнергии к зиме

Народный депутат Украины Владимир Мороз заявил, что Украина планирует увеличить импорт электроэнергии к зиме. Речь идет о 2,2 гигаватта.

Об этом Владимир Мороз сказал в эфире Вечір.LIVE.

Увеличение импорта электроэнергии

Мороз подчеркнул, что Украина хочет расширять свои энергетические возможности за счет импорта из ЕС.

"У нас идут сейчас переговоры, мы 1,7 гигаватта получаем импортом. Ведутся уже переговоры со странами ЕС, которые дадут нам еще. Где-то на 2,2 гигаватта мы можем выйти. И это также придаст нам перспективность в том, что мы сможем зимой быть с электроэнергией", — добавил нардеп.

Напомним, госрегулятор Укрэнерго объявил об изменениях в графиках отключений света. Это нужно для проведения измерений фактического потребления в каждой области.

Также народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал, сколько энергоблоков будет восстановлено в Украине до конца 2024 года. По его словам, речь идет о восьми.