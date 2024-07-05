Камельчук зробив прогноз по будівництву в Україні нових ТЕС і АЕС

Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що наразі зведення нових ТЕС та АЕС є нереальним. Він додав, що бізнес має зосередитися на створенні власних енергетичних потужностей.

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Будівництво нових електростанцій в Україні

Камельчук висловив сумнів стосовно планів будівництва нових енергетичних станцій в Україні.

"Ті, хто каже: "Нащо ми відновлюємо старе? Давайте зробимо нове!", — не орієнтуються в сумах, які на це необхідні. […] Ми й атомні електростанції не запустимо найближчих 5-7 років. Тих два блоки, про які говорить "Енергоатом", нереально побудувати", — заявив нардеп.

Депутат також закликав підприємців активніше залучатися до процесу для підтримки енергосистеми.

Раніше ми писали, що російські загарбники понад 12 разів атакували Бурштинську теплоелектростанцію в Івано-Франківській області. Внаслідок цього енергооб'єкт не підлягає відновленню.

Також ми писали, що енергогенеруюча компанія ДТЕК Енерго втратила 90% генеруючих потужностей через російські атаки. На відновлення ТЕС йдуть всі наявні кошти, але їх не вистачає.