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Камельчук зробив прогноз по будівництву в Україні нових ТЕС і АЕС

Камельчук зробив прогноз по будівництву в Україні нових ТЕС і АЕС

05 липня 2024 р. 23:56

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5 липня 2024
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23:56 Камельчук зробив прогноз по будівництву в Україні нових ТЕС і АЕС

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22:06 Никорак пояснила ситуацію з укомплектованністю військовою формою жінок-військових

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21:53 Никорак заявила, що НАТО буде запозичувати технології виготовлення військової форми в України

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21:25 Нардеп пояснив, чому необхідно проводити аудит витрачених на енергетику фінансів

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19:40 Зміни при перетині кордону та економічне бронювання українців — головні новини 5 липня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що наразі зведення нових ТЕС та АЕС є нереальним. Він додав, що бізнес має зосередитися на створенні власних енергетичних потужностей.

Про це він заявив в ефірі  Вечір.LIVE.

Будівництво нових електростанцій в Україні

Камельчук висловив сумнів стосовно планів будівництва нових енергетичних станцій в Україні.

"Ті, хто каже: "Нащо ми відновлюємо старе? Давайте зробимо нове!", — не орієнтуються в сумах, які на це необхідні. […] Ми й атомні електростанції не запустимо найближчих 5-7 років. Тих два блоки, про які говорить "Енергоатом", нереально побудувати", — заявив нардеп.

Депутат також закликав підприємців активніше залучатися до процесу для підтримки енергосистеми.

Раніше ми писали, що російські загарбники понад 12 разів атакували Бурштинську теплоелектростанцію в Івано-Франківській області. Внаслідок цього енергооб'єкт не підлягає відновленню.

Також ми писали, що енергогенеруюча компанія ДТЕК Енерго втратила 90% генеруючих потужностей через російські атаки. На відновлення ТЕС йдуть всі наявні кошти, але їх не вистачає.

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23:45 Мобілізація українців з ампутованими пальцями — адвокатка пояснила, коли це можливо

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21:25 Нардеп пояснив, чому необхідно проводити аудит витрачених на енергетику фінансів

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19:40 Зміни при перетині кордону та економічне бронювання українців — головні новини 5 липня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:48 Южаніна назвала можливу причину закриття ФОПів в Україні

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