Енергетична ситуація в Україні — Рябцев заявив, коли в Україні зменшиться дефіцит

В Україні можуть послабити обмеження енергоспоживання одразу після виходу з ремонту частини енергообладнання. Адже більшість енергії в Україні виробляється на АЕС, частина з яких наразі знаходиться на технічному обслуговуванні, що знижує загальну генерацію електроенергії.

Про це повідомив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі День.LIVE у четвер, 4 липня.

Енергетична ситуація в Україні

Нагадаємо, член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко припустив, що наприкінці липня можуть послабити обмеження енергоспоживання. Експерт з питань енергетики Рябцев підтвердив цю інформацію, наголосивши на тому, що дійсно частина енергообладнень мають вийти із ремонтів і дефіцит знизиться.

"Зараз більше половини електричної енергії в Україні виробляється з енергоблоків АЕС. Очевидно, що якщо вони перебувають на технічному обслуговуванні, то генерація зменшується. Наразі, попри те, що не працюють три енергоблоки, ще щонайменше два готуються до ремонтних робіт. Тому вони не працюють на повну потужність. Наразі шість енергоблоків виробляють 3,8 гігавати потужності замість 5,6 гігавати", — розповів Рябцев.

Він додав, що ці енергоблоки поступово будуть вводитися в експлуатацію, що дозволить генерувати більше електроенергії та збільшити інтервали між відключеннями.

"Є план, відповідно до якого відбуваються всі регламентні роботи, і він визначений не українськими енергетиками, а вимогами безпеки. Кожен енергоблок має виходити на обслуговування раз на рік і це відбувається влітку, до початку опалювального сезону. До осені всі енергоблоки будуть працювати на повну потужність", — зазначив експерт з питань енергетики.

Нагадаємо, енергетичне обʼєднання Європейського Союзу відмовляється збільшувати імпорт електроенергії для України. Зараз ЄС має свої проблеми в енергосистемі.

Раніше ми писали, що провідний експерт з енергетики Михайло Гончар сказав, що ситуація в українській енергетиці критична і взимку можуть бути ще більші складнощі. Адже поки незрозуміло, що вдасться відновити із зруйнованих потужностей і які ще удари по енергосистемі можуть бути завдані ворогом.