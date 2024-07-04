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Енергетична ситуація в Україні — Рябцев заявив, коли в Україні зменшиться дефіцит

Енергетична ситуація в Україні — Рябцев заявив, коли в Україні зменшиться дефіцит

04 липня 2024 р. 14:25

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13:21 Чи відправлять Шмигаля у відставку — нардеп пояснив ситуацію в уряду

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13:15 Нардеп назвав кількість енергоблоків, які відновлять в Україні до кінця року

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12:46 Доля Байдена на виборах, ймовірна відставка Шмигаля та чи буде Україна в НАТО — ефір День.LIVE

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10:09 У ЄС відмовляються збільшити імпорт електроенергії для України — Спілка споживачів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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В Україні можуть послабити обмеження енергоспоживання одразу після виходу з ремонту частини енергообладнання. Адже більшість енергії в Україні виробляється на АЕС, частина з яких наразі знаходиться на технічному обслуговуванні, що знижує загальну генерацію електроенергії.

Про це повідомив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі День.LIVE у четвер, 4 липня.

Енергетична ситуація в Україні 

Нагадаємо, член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко припустив, що наприкінці липня можуть послабити обмеження енергоспоживання.  Експерт з питань енергетики Рябцев підтвердив цю інформацію, наголосивши на тому, що дійсно частина енергообладнень мають вийти із ремонтів і дефіцит знизиться.

"Зараз більше половини електричної енергії в Україні виробляється з енергоблоків АЕС. Очевидно, що якщо вони перебувають на технічному обслуговуванні, то генерація зменшується. Наразі, попри те, що не працюють три енергоблоки, ще щонайменше два готуються до ремонтних робіт. Тому вони не працюють на повну потужність. Наразі шість енергоблоків виробляють 3,8 гігавати потужності замість 5,6 гігавати", — розповів Рябцев.

Він додав, що ці енергоблоки поступово будуть вводитися в експлуатацію, що дозволить генерувати більше електроенергії та збільшити інтервали між відключеннями. 

"Є план, відповідно до якого відбуваються всі регламентні роботи, і він визначений не українськими енергетиками, а вимогами безпеки. Кожен енергоблок має виходити на обслуговування раз на рік і це відбувається влітку, до початку опалювального сезону. До осені всі енергоблоки будуть працювати на повну потужність", — зазначив експерт з питань енергетики.

Нагадаємо, енергетичне обʼєднання Європейського Союзу відмовляється збільшувати імпорт електроенергії для України. Зараз ЄС має свої проблеми в енергосистемі.

Раніше ми писали, що провідний експерт з енергетики Михайло Гончар сказав, що ситуація в українській енергетиці критична і взимку можуть бути ще більші складнощі. Адже поки незрозуміло, що вдасться відновити із зруйнованих потужностей і які ще удари по енергосистемі можуть бути завдані ворогом.

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15:07 Україна зможе закуповувати дрони свого виробництва через Prozorro — деталі від Федорова

15:07 Унікальний випадок — медики Львова врятували двох немовлят, які мали важкі ускладнення

15:01 Перевірка документів на вулиці після 16 липня — що зміниться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Зеленський вручив ордени поліцейським, які захищають Україну від агресії Росії

14:53 Розвідувальник НАТО зафіксовано над Чорним морем — деталі місії

14:51 Ставлять фантастичні задачі — військовий звинувачує командування у втратах на фронті

14:47 Евакуація з Харківської області — 12 сімей готуються до виїзду у Богодухівському районі

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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