Энергетическая ситуация в Украине — Рябцев заявил, когда в Украине уменьшится дефицит

В Украине могут ослабить ограничение энергопотребления сразу же после выхода из ремонта части энергооборудования. Ведь большинство энергии в Украине производится на АЭС, часть из которых находится на техническом обслуживании, что снижает общую генерацию электроэнергии.

Об этом сообщил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире День.LIVE в четверг, 4 июля.

Энергетическая ситуация в Украине

Напомним, член наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко предположил, что в конце июля могут ослабить ограничение энергопотребления. Эксперт по вопросам энергетики Рябцев подтвердил эту информацию, отметив, что действительно часть энергооборудований должна выйти из ремонтов и дефицит снизится.

"Сейчас более половины электрической энергии в Украине производится из энергоблоков АЭС. Очевидно, что если они находятся на техническом обслуживании, то генерация уменьшается. Сейчас, несмотря на то, что не работают три энергоблока, еще по меньшей мере два готовятся к ремонтным работам. Поэтому они не работают на полную мощность. Сейчас шесть энергоблоков производят 3,8 гигаватты мощности вместо 5,6 гигаватты» , — рассказал Рябцев.

Он добавил, что эти энергоблоки будут постепенно вводиться в эксплуатацию, что позволит генерировать больше электроэнергии и увеличить интервалы между отключениями.

"Есть план, согласно которому проходят все регламентные работы, и он определен не украинскими энергетиками, а требованиями безопасности. Каждый энергоблок должен выходить на обслуживание раз в год и это происходит летом, до начала отопительного сезона. К осени все энергоблоки будут работать по полной мощность" , — отметил эксперт по вопросам энергетики.

Напомним, энергетическое объединение Европейского Союза отказывается увеличивать импорт электроэнергии для Украины. Сейчас у ЕС свои проблемы в энергосистеме.

Ранее мы писали, что ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар сказал, что ситуация в украинской энергетике критическая и зимой могут быть еще большие сложности. Пока ведь непонятно, что удастся восстановить с разрушенных мощностей и какие еще удары по энергосистеме могут быть нанесены врагом.