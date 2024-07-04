Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У ЄС відмовляються збільшити імпорт електроенергії для України — Спілка споживачів arrow
У ЄС відмовляються збільшити імпорт електроенергії для України — Спілка споживачів

У ЄС відмовляються збільшити імпорт електроенергії для України — Спілка споживачів

04 липня 2024 р. 10:09

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

10:09 У ЄС відмовляються збільшити імпорт електроенергії для України — Спілка споживачів

Text

07:49 Нові рішення влади щодо електропостачання та що буде з мобільним зв'язком в Україні — Ранок.LIVE

Text

00:29 Крейденко пояснив, чому в Раді з'явилася пропозиція про підвищення зарплати помічникам депутатів

3 липня 2024
Text

20:08 Російський удар по Дніпру та новий транш від МВФ — головні новини 3 липня

Text

18:26 Україна протягом 10 років купує набої — Снєгирьов назвав причину

Text

18:08 Китай розробляє дрони для Росії — Снєгирьов прокоментував новину в західних ЗМІ

Text

18:04 Звільнення Шмигаля та візит Путіна в Казахстан — ефір Вечір.LIVE

Text

14:47 Військовий юрист прокоментував збільшення бронювання — як це вплине на Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:17 Сергій Ауслендер розповів про можливість великої війни між Ліваном та Ізраїлем

Text

13:00 Удар по Дніпру, допомога Китаю Росії та грошова допомога українцям — ефір День.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

10:09 У ЄС відмовляються збільшити імпорт електроенергії для України — Спілка споживачів

Text

07:49 Нові рішення влади щодо електропостачання та що буде з мобільним зв'язком в Україні — Ранок.LIVE

Text

00:29 Крейденко пояснив, чому в Раді з'явилася пропозиція про підвищення зарплати помічникам депутатів

3 липня 2024
Text

20:08 Російський удар по Дніпру та новий транш від МВФ — головні новини 3 липня

Text

18:26 Україна протягом 10 років купує набої — Снєгирьов назвав причину

Text

18:08 Китай розробляє дрони для Росії — Снєгирьов прокоментував новину в західних ЗМІ

Text

18:04 Звільнення Шмигаля та візит Путіна в Казахстан — ефір Вечір.LIVE

Text

14:47 Військовий юрист прокоментував збільшення бронювання — як це вплине на Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:17 Сергій Ауслендер розповів про можливість великої війни між Ліваном та Ізраїлем

Text

13:00 Удар по Дніпру, допомога Китаю Росії та грошова допомога українцям — ефір День.LIVE

Енергетичне обʼєднання Європейського Союзу відмовляється збільшувати імпорт електроенергії для України. Зараз ЄС має свої проблеми в енергосистемі.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у четвер, 4 липня.

ЄС не може ділитися електроенергією з Україною

Попенко зазначив, що від української сторони за останні два-три місяці надходили відповідні пропозиції, проте оператор системи передачі ENTSO-E відмовляється збільшувати імпорт електроенергії, не називаючи причини.

"Минулого тижня був певний провал в енергетичній системі Євросоюзу, коли вартість електроенергії сягнула в Німеччині €500 за 1 мВт. Це, для розуміння, 1 кВт коштував там за 20 грн, коли ми платимо з вами 4 грн 32 копійки. Тому Євросоюз не поспішає збільшувати нам обсяги, у них є свої проблеми", — сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Раніше провідний експерт з енергетики Михайло Гончар в інтервʼю Новини.LIVE сказав, що ситуація в українській енергетиці критична і взимку можуть бути ще більші складнощі. Адже поки незрозуміло, що вдасться відновити із зруйнованих потужностей і які ще удари по енергосистемі можуть бути завдані ворогом.

Нагадаємо, за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, єдиний фактор, який може серйозно змінити ситуацію, — це звільнення і повернення до роботи окупованої військами РФ ЗАЕС. Це єдине, що може змінити прогнози про відсутність світла по 8-10 годин на добу та забезпечити Україну достатньою кількістю електрики, щоб не було обмежень.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

10:28 Армія Росії штурмує Донеччину — в ЗСУ пояснили, де наступає ворог

10:17 Окупанти імітують присутність — Плетенчук про ракетоносій у Чорному морі

10:13 В Україні різко зросли ціни на нерухомість в одному з регіонів

Text

10:09 У ЄС відмовляються збільшити імпорт електроенергії для України — Спілка споживачів

09:45 Росія окупувала ще два села на Донеччині та просунулась на Харківщині — DeepState

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:42 Кораблі ворога на чергуванні у Чорному морі — яка загроза

09:34 Фінансова допомога у липні — кому з українців призначать виплати

09:19 У травні загинуло найбільше цивільних за рік: ООН представила новий звіт щодо ситуації в Україні

09:11 Цілий день без води — кому з одеситів готуватись до відключень

09:05 На Чернігівщині "Шахед" влучив в енергообʼєкт — люди без світла

10:28 Армія Росії штурмує Донеччину — в ЗСУ пояснили, де наступає ворог

10:17 Окупанти імітують присутність — Плетенчук про ракетоносій у Чорному морі

10:13 В Україні різко зросли ціни на нерухомість в одному з регіонів

09:45 Росія окупувала ще два села на Донеччині та просунулась на Харківщині — DeepState

09:42 Кораблі ворога на чергуванні у Чорному морі — яка загроза

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:34 Фінансова допомога у липні — кому з українців призначать виплати

09:19 У травні загинуло найбільше цивільних за рік: ООН представила новий звіт щодо ситуації в Україні

09:11 Цілий день без води — кому з одеситів готуватись до відключень

09:05 На Чернігівщині "Шахед" влучив в енергообʼєкт — люди без світла

09:05 Банки України переписали валютні курси — як змінились ціни

09:19 У травні загинуло найбільше цивільних за рік: ООН представила новий звіт щодо ситуації в Україні

Ексклюзив

06:33 Тіньовий ринок бронювання — скільки коштує "відкосити" від мобілізації

3 липня 2024

15:01 Відсутність світла у +35 — як Одеса долає спеку

06:19 Коли припинять відключати електрику — експерт пролив світло на кінець блекаутів

05:50 Це сором для армії — історія бійця з Луцька, який втратив обидві ноги

2 липня 2024
Ексклюзив

19:13 Інспекція пляжу в одеській Аркадії — ціни, укриття та атмосфера

17:28 Орбан в Києві вперше за 12 років — що стоїть за його неочікуваним візитом

16:14 У Європі знижується інфляція — чи будуть меншими відсоткові ставки

06:40 Скільки коштує мідь у липні — яка ціна за 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з відео

06:08 Українцям радять затягнути пояси — наближається підвищення податків та урізання державних програм

Text

10:09 У ЄС відмовляються збільшити імпорт електроенергії для України — Спілка споживачів

Text

07:49 Нові рішення влади щодо електропостачання та що буде з мобільним зв'язком в Україні — Ранок.LIVE

Text

00:29 Крейденко пояснив, чому в Раді з'явилася пропозиція про підвищення зарплати помічникам депутатів

3 липня 2024
Text

20:08 Російський удар по Дніпру та новий транш від МВФ — головні новини 3 липня

Text

18:26 Україна протягом 10 років купує набої — Снєгирьов назвав причину

Text

18:08 Китай розробляє дрони для Росії — Снєгирьов прокоментував новину в західних ЗМІ

Text

18:04 Звільнення Шмигаля та візит Путіна в Казахстан — ефір Вечір.LIVE

Text

14:47 Військовий юрист прокоментував збільшення бронювання — як це вплине на Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:17 Сергій Ауслендер розповів про можливість великої війни між Ліваном та Ізраїлем

Text

13:00 Удар по Дніпру, допомога Китаю Росії та грошова допомога українцям — ефір День.LIVE