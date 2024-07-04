У ЄС відмовляються збільшити імпорт електроенергії для України — Спілка споживачів

Енергетичне обʼєднання Європейського Союзу відмовляється збільшувати імпорт електроенергії для України. Зараз ЄС має свої проблеми в енергосистемі.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у четвер, 4 липня.

ЄС не може ділитися електроенергією з Україною

Попенко зазначив, що від української сторони за останні два-три місяці надходили відповідні пропозиції, проте оператор системи передачі ENTSO-E відмовляється збільшувати імпорт електроенергії, не називаючи причини.

"Минулого тижня був певний провал в енергетичній системі Євросоюзу, коли вартість електроенергії сягнула в Німеччині €500 за 1 мВт. Це, для розуміння, 1 кВт коштував там за 20 грн, коли ми платимо з вами 4 грн 32 копійки. Тому Євросоюз не поспішає збільшувати нам обсяги, у них є свої проблеми", — сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Раніше провідний експерт з енергетики Михайло Гончар в інтервʼю Новини.LIVE сказав, що ситуація в українській енергетиці критична і взимку можуть бути ще більші складнощі. Адже поки незрозуміло, що вдасться відновити із зруйнованих потужностей і які ще удари по енергосистемі можуть бути завдані ворогом.

Нагадаємо, за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, єдиний фактор, який може серйозно змінити ситуацію, — це звільнення і повернення до роботи окупованої військами РФ ЗАЕС. Це єдине, що може змінити прогнози про відсутність світла по 8-10 годин на добу та забезпечити Україну достатньою кількістю електрики, щоб не було обмежень.