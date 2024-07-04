В ЕС отказываются увеличить импорт электроэнергии для Украины — Союз потребителей

Энергетическое объединение Европейского Союза отказывается увеличивать импорт электроэнергии для Украины. Сейчас у ЕС свои проблемы в энергосистеме.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в четверг, 4 июля.

ЕС не может делиться электроэнергией с Украиной

Попенко отметил, что от украинской стороны за последние два-три месяца поступали соответствующие предложения, однако оператор системы передачи ENTSO-E отказывается увеличивать импорт электроэнергии, не называя причины.

"На прошлой неделе был определенный провал в энергетической системе Евросоюза, когда стоимость электроэнергии достигла в Германии €500 за 1 мВт. Это для понимания 1 кВт стоил там более 20 грн, когда мы платим с вами 4 грн 32 копейки. Поэтому Евросоюз не спешит увеличивать нам объемы, у них есть свои проблемы", — сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Ранее ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар в интервью Новини.LIVE сказал, что ситуация в украинской энергетике критическая и зимой могут быть еще большие сложности. Пока непонятно, удастся ли восстановить мощности и какие еще удары по энергосистеме могут быть нанесены врагом.

Напомним, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, единственный фактор, который может серьезно изменить ситуацию, — это освобождение и возвращение к работе оккупированной войсками РФ ЗАЭС. Это единственное, что может изменить прогнозы об отсутствии света по 8-10 часов в сутки и обеспечить Украину достаточным количеством электричества, чтобы не было ограничений.