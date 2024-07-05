Камельчук сделал прогноз по строительству в Украине новых ТЭС и АЭС

Народный депутат Юрий Камельчук заявил, что в настоящее время возведение новых ТЭС и АЭС нереально. Он добавил, что бизнес должен сосредоточиться на создании собственных энергетических мощностей.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE.

Строительство новых электростанций в Украине

Камельчук выразил сомнение по поводу планов строительства новых энергетических станций в Украине.

"Те, кто говорит: "Зачем мы восстанавливаем старое? Давайте сделаем новое!", — не ориентируются в суммах, которые на это необходимы. […] Мы и атомные электростанции не запустим ближайшие 5-7 лет. Тех два блока, о которых говорит "Энергоатом", нереально построить", — заявил нардеп.

Депутат также призвал предпринимателей активнее вовлекаться в процесс поддержки энергосистемы.

Ранее мы писали, что российские захватчики более 12 раз атаковали Янтарную теплоэлектростанцию в Ивано-Франковской области. В результате этого энергообъект не подлежит восстановлению.

Также мы писали, что энергогенерирующая компания ДТЭК Энерго потеряла 90% генерирующих мощностей из-за российских атак. На восстановление ТЭС уходят все средства, но их не хватает.