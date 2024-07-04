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Нардеп назвав кількість енергоблоків, які відновлять в Україні до кінця року

Нардеп назвав кількість енергоблоків, які відновлять в Україні до кінця року

04 липня 2024 р. 13:15

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Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук назвав, скільки енергоблоків відновлять в Україні до кінця 2024 року. За його словами, йдеться про вісім.

Про це Юрій Камельчук сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 4 липня.

Відновлення енергоблоків в Україні

Камельчук розповів, що наразі багато атомних енергоблоків в Україні ремонтують. За його словами, близько 80-90% теплової генерації було знищено обстрілами.

"За моєю інформацією, приблизно вісім блоків десь до кінця року мали б бути відновлені. Два блоки будуть стартувати найближчим часом — протягом місяця, можливо навіть менше. Два по 200 МВт приблизно і там далі є різні блоки 200-300 МВт. Разом ми можемо назбирати півтора-два гігавати до кінця року", — зазначив нардеп.

Він додав, що це означає, що теплова генерація буде працювати, відключень стане менше та відновиться споживання вугілля.

Нагадаємо, в енергосистемі України продовжує фіксуватися важка ситуація. Радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що наприкінці липня це може змінитися у кращий бік. 

Також Україна планувала до кінця 2024 року створити трирівневий захист 22 об’єктів енергетики, реалізований Кабміном та Генштабом ЗСУ за дорученням президента. Однак на початку тижня представники бізнесу, які були залучені до будівництва, повідомили про зупинення робіт через заборгованість і блокування фінансування премʼєр-міністром Денисом Шмигалем. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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