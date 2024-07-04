Нардеп назвал количество энергоблоков, которые возобновят в Украине до конца года

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал, сколько энергоблоков возобновят в Украине до конца 2024 года. По его словам, речь идет о восьми.

Об этом Юрий Камельчук сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 4 июля.

Восстановление энергоблоков в Украине

Камельчук рассказал, что в настоящее время многие атомные энергоблоки в Украине ремонтируются. По его словам, около 80-90% тепловой генерации были уничтожены обстрелами.

"По моей информации, примерно восемь блоков где-то до конца года должны быть восстановлены. Два блока будут стартовать в ближайшее время — в течение месяца, возможно даже меньше. Два по 200 МВт примерно и там дальше есть разные блоки 200-300 МВт. Вместе мы можем насобирать полтора-два гигаватта до конца года", — отметил нардеп.

Он добавил, что это означает, что тепловая генерация будет работать, отключений станет меньше и возобновится потребление угля.

Напомним, в энергосистеме Украины продолжает фиксироваться тяжелая ситуация. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в конце июля это может измениться в лучшую сторону.

Также Украина планировала до конца 2024 года создать трехуровневую защиту 22 объектов энергетики, реализованную Кабмином и Генштабом ВСУ по поручению президента. Однако в начале недели представители бизнеса, привлеченные к строительству, сообщили о приостановлении работ из-за задолженности и блокирования финансирования премьер-министром Денисом Шмыгалем.