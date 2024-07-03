Мешканці верхніх поверхів можуть залишитися без опалення взимку — нардеп пояснив причину

Мешканці будинків з поверхами вище дев'ятого можуть зіткнутися з проблемами опалення в зимовий період через можливі відключення електроенергії. Усе залежить від стабільної роботи насосів, які є критично важливими для подачі води та тепла до багатоповерхових будинків.

Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE у середу, 3 липня.

Цієї зими виникатимуть проблеми з опаленням у багатоповерхівках

Голова Ради Української Асоціації відновлення енергетики Станіслав Ігнатьєв заявляв, що квартири, які знаходяться вище дев'ятих поверхів можуть лишитися без опалення через відключення електроенергії у зимовий період.

Нардеп Кучеренко підтвердив цю інформацію. Він пояснив, що для подачі опалення на верхні поверхи використовуються насоси, які живляться електроенергією.

"Якщо будуть перебої з електропостачанням, ці насоси не зможуть подавати ані воду, ані тепло", — зазначив народний депутат.

Кучеренко додав, що проблем з водовідведенням не прогнозується, оскільки каналізація працює самотоком.

"Єдине, що заспокоює, каналізація працює самотоком, тож проблем із водовідведенням не прогнозують", — зауважив нардеп.

Нагадаємо, в Україні 2025 рік, особливо зима, буде найскладнішою за час війни. Перший заступник РНБО Степан Гавриш заявив, що українці мають вже зараз запасатися всім, чим тільки можна.

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