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Мешканці верхніх поверхів можуть залишитися без опалення взимку — нардеп пояснив причину

Мешканці верхніх поверхів можуть залишитися без опалення взимку — нардеп пояснив причину

03 липня 2024 р. 12:53

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Мешканці будинків з поверхами вище дев'ятого можуть зіткнутися з проблемами опалення в зимовий період через можливі відключення електроенергії. Усе залежить від стабільної роботи насосів, які є критично важливими для подачі води та тепла до багатоповерхових будинків.

Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE  у середу, 3 липня.

Цієї зими виникатимуть проблеми з опаленням у багатоповерхівках

Голова Ради Української Асоціації відновлення енергетики Станіслав Ігнатьєв заявляв, що квартири, які знаходяться вище дев'ятих поверхів можуть лишитися без опалення через відключення електроенергії у зимовий період.

Нардеп Кучеренко підтвердив цю інформацію. Він пояснив, що для подачі опалення на верхні поверхи використовуються насоси, які живляться електроенергією.

"Якщо будуть перебої з електропостачанням, ці насоси не зможуть подавати ані воду, ані тепло", — зазначив народний депутат.

Кучеренко додав, що проблем з водовідведенням не прогнозується, оскільки каналізація працює самотоком. 

"Єдине, що заспокоює, каналізація працює самотоком, тож проблем із водовідведенням не прогнозують", — зауважив нардеп.

Нагадаємо, в Україні 2025 рік, особливо зима, буде найскладнішою за час війни. Перший заступник РНБО Степан Гавриш заявив, що українці мають вже зараз запасатися всім, чим тільки можна.

Раніше ми писали, що народний депутат Олег Семінський заявив, що до кінця року не очікується підвищення тарифів на газ, електроенергію та воду, незважаючи на натяки МВФ. 

 

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12:45 Фортифікації вздовж узбережжя — захист Одещини посилюється

12:45 У Дніпрі оголосили день жалоби за жертвами атаки Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:39 У ПС назвали кількість ворожих цілей, які збили над Дніпропетровщиною вранці

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12:53 Мешканці верхніх поверхів можуть залишитися без опалення взимку — нардеп пояснив причину

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23:25 В Херсонській ОВА розповіли, скільки людей повертаються додому попри обстріли

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21:07 У Берліні почався тиждень моди, а Україна завершила участь в Євро-2024 — головні новини з Німеччини

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14:13 Підняття тарифів в Україні — нардеп повідомив, що очікувати цього року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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