У РНБО закликали українців готуватися до зими і розраховувати на власні сили

В Україні 2025 рік, особливо зима, буде найскладнішою за час війни. Українці мають вже зараз запасатися всім, чим тільки можна.

Про це заявив перший заступник РНБО Степан Гавриш в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 1 липня.

Українцям треба розраховувати на власні сили

За словами Гавриша, українцям треба розраховувати на власні сили і робити все для того, щоб як можна менше залежати від постачання тепла та електроенергії з боку місцевої влади.

"Влада робитиме все для того, аби була вода, була електрична енергія. Але це не факт, що це буде у достатній кількості, регулярно і надійно. Тому треба запасатись всім, чим можна, і розуміти, що 2025-й рік, особливо зима, буде найскладнішою в історії війни", — сказав він.

Перший заступник РНБО додав, що треба завжди розраховувати на песимістичний сценарій розвитку подій.

"Не варто жити лише оптимізмом і розраховувати на те, що за вас хтось щось зробить", — підсумував Гавриш.

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк розповів, що до початку опалювального сезону відновити всю українську енергетику не вдасться. Зробити це за три місяці, що залишилися, неможливо.

Раніше ми писали, від чого залежать відключення світла та на що чекати українцям восени.