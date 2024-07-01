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В СНБО призвали украинцев готовиться к зиме и рассчитывать на собственные силы

В СНБО призвали украинцев готовиться к зиме и рассчитывать на собственные силы

1 июля 2024 г. 9:39

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04:22 Военный 3-й ОШБр рассказал, что будет с Россией, когда Украина получит F-16

Text

01:18 Военный эксперт ответил, когда состоится пик наступления российских оккупантов

29 июня 2024
Text

23:58 Военный объяснил, что нужно для остановки наступления россиян

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В Украине 2025 год, особенно зима, будет самой сложной за время войны. Украинцы должны сейчас запасаться всем, чем только можно.

Об этом заявил первый заместитель СНБО Степан Гавриш в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 1 июля.

Украинцам нужно рассчитывать на собственные силы

По словам Гавриша, украинцам нужно рассчитывать на собственные силы и делать все для того, чтобы как можно меньше зависеть от поставок тепла и электроэнергии со стороны местных властей.

"Власть будет делать все для того, чтобы была вода, была электрическая энергия. Но это не факт, что это будет в достаточном количестве, регулярно и надежно. Поэтому надо запасаться всем, чем можно, и понимать, что 2025 год, особенно зима , будет самой сложной в истории войны", — сказал он.

Первый заместитель СНБО добавил, что нужно всегда рассчитывать на пессимистический сценарий развития событий.

"Не стоит жить только оптимизмом и рассчитывать на то, что за вас кто-то что-то сделает", — подытожил Гавриш.

Ранее народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, что до начала отопительного сезона восстановить всю украинскую энергетику не удастся. Сделать это за оставшиеся три месяца невозможно.

Раньше мы писали, от чего зависят отключение света и чего ждать украинцам осенью.

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09:48 МВФ прогнозирует курс доллара по 54 гривны — озвучены сроки

09:22 Помощь до 15 тыс. долларов — как украинцам получить гранты от государства

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:17 Ракетоносители врага маневрируют в морях — какая угроза для Одесчины

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14:28 Военный объяснил, почему успехи ВСУ на фронте достигаются благодаря FPV-дронам

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