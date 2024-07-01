В СНБО призвали украинцев готовиться к зиме и рассчитывать на собственные силы

В Украине 2025 год, особенно зима, будет самой сложной за время войны. Украинцы должны сейчас запасаться всем, чем только можно.

Об этом заявил первый заместитель СНБО Степан Гавриш в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 1 июля.

Украинцам нужно рассчитывать на собственные силы

По словам Гавриша, украинцам нужно рассчитывать на собственные силы и делать все для того, чтобы как можно меньше зависеть от поставок тепла и электроэнергии со стороны местных властей.

"Власть будет делать все для того, чтобы была вода, была электрическая энергия. Но это не факт, что это будет в достаточном количестве, регулярно и надежно. Поэтому надо запасаться всем, чем можно, и понимать, что 2025 год, особенно зима , будет самой сложной в истории войны", — сказал он.

Первый заместитель СНБО добавил, что нужно всегда рассчитывать на пессимистический сценарий развития событий.

"Не стоит жить только оптимизмом и рассчитывать на то, что за вас кто-то что-то сделает", — подытожил Гавриш.

Ранее народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, что до начала отопительного сезона восстановить всю украинскую энергетику не удастся. Сделать это за оставшиеся три месяца невозможно.

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