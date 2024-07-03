Жители верхних этажей могут остаться без отопления зимой — нардеп объяснил причину

Жители домов с этажами выше девятого могут столкнуться с проблемами отопления в зимний период из-за возможных отключений электроэнергии. Все зависит от стабильной работы насосов, которые критически важны для подачи воды и тепла в многоэтажные дома.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко в эфире Ранок.LIVE в среду, 3 июля.

Этой зимой будут возникать проблемы с отоплением в многоэтажках

Председатель Совета Украинской Ассоциации восстановления энергетики Станислав Игнатьев заявлял, что находящиеся выше девятых этажей квартиры могут остаться без отопления из-за отключения электроэнергии в зимний период.

Нардеп Кучеренко подтвердил данную информацию. Он пояснил, что для подачи отопления на верхние этажи используются насосы, питаемые электроэнергией.

"Если будут перебои с электроснабжением, эти насосы не смогут подавать ни воду, ни тепло", — отметил народный депутат.

Кучеренко добавил, что проблем с водоотводом не прогнозируется, поскольку канализация работает самотоком.

"Единственное, что успокаивает, канализация работает самотоком, поэтому проблем с водоотводом не прогнозируют", — отметил нардеп.

Напомним, в Украине 2025 год, особенно зима, будет самым сложным за время войны. Первый заместитель СНБО Степан Гавриш заявил, что украинцы должны сейчас запасаться всем, чем только можно.

Ранее мы писали, что народный депутат Олег Семинский заявил, что до конца года не ожидается повышение тарифов на газ, электроэнергию и воду, несмотря на намеки МВФ.