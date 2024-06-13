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Без світла по 20 годин — нардеп Кучеренко пояснив, за якої умови це можливо

Без світла по 20 годин — нардеп Кучеренко пояснив, за якої умови це можливо

13 червня 2024 р. 23:51

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Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що без засобів протиповітряної оборони та ремонтів енергогенерації взимку може не бути світла по 20 годин. Однак він запевнив, що до цього ніхто не допустить. 

Про це Олексій Кучеренко розповів в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 13 червня.

Чому взимку може не бути довго світла

Журналіст поцікавився, чи дійсно може не бути світла взимку по 20 годин, вказуючи на припущення ДТЕК у матеріалі BBC щодо довготривалих відключень, на що політик відповів, що такий варіант можливий.

"Якщо нічого не робити, якщо не буде систем протиповітряної оборони, якщо не давати гроші на ремонти і взагалі заплющувати очі й так керувати, то може..." — пояснив нардеп.

Однак він одразу ж запевнив, що цього владі ніхто не дасть зробити.

"Ніхто не дозволить їм закрити очі і безвідповідально керувати. Я впевнений, що будуть труднощі, але таких суворих графіків і армагедону не буде", — додав Кучеренко.

Звідки з'явилась інформація про 20 годин без світла взимку

Як відомо, у середу, 12 червня, BBC оприлюднило матеріал, в якому зазначили з посиланням на джерела в ДТЕК, що у випадку найгіршого сценарію, взимку українці сидітимуть без світла та теплопостачання до 20 годин на день.

Журналісти видання наголосили, що це можливо, якщо російські обстріли українських електростанцій продовжаться. Також у матеріалі зазначається, що частково проблема полягає і в важкому й дорогому ремонті електростанцій.

Нагадаємо, наскільки важкою буде зима для українців та чи чекати на суцільний блекаут розповів також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він вважає, що відключення електрики наступної зими не перевищуватиме 10 годин. Також експерт прокоментував шанси відремонтувати знищену українську генерацію до зими.

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