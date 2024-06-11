Харченко прокоментував шанси відремонтувати знищену українську генерацію до зими

В Україні фіксується критична ситуація в енергосистемі через російські обстріли об'єктів генерації. Водночас українців турбує питання, що буде взимку та чи реально відновити енергооб'єкти до того часу.

На це питання відповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Новини.LIVE.

Відновлення енергетики в Україні

За словами Харченка, зараз тривають ремонти тих об'єктів, на яких є шанс відновлення протягом наступних шести-восьми місяців і на таких об'єктах йдуть активно роботи для того, аби вони повернулися в стрій.

Він зазначив, що одночасно йде пошук рішення, яким чином їх захищати та прикрити від повторних ударів, бо це теж важлива складова.

"Безумовно, я не буду казати жодні цифри і масштаби по яких йде робота, але я щиро сподіваюсь, що вони будуть виконані вчасно, хоча це складне завдання, але люди працюють цілодобово", — зауважив директор Центру досліджень.

Він додав, що хоче вірити у відновлення достатньої кількості об'єктів для того, аби проходити зиму.

"Обмеження будуть, але не в апокаліптичному режимі і можливо трохи комфортніше, ніж це є зараз", — підсумував Харченко.

Раніше Харченко розповів, коли закінчаться віялові відключення світла в Україні та чи може РФ влаштувати повний блекаут. За його словами, в результаті російських ударів ми втратили половину того обсягу генерації, який мали минулої зими.

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими. Також нам необхідно щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot.