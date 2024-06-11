Харченко прокомментировал шансы отремонтировать уничтоженную украинскую генерацию к зиме

В Украине фиксируется критическая ситуация в энергосистеме из-за российских обстрелов объектов генерации. В то же время украинцев беспокоит вопрос, что будет зимой и реально ли возобновить энергообъекты к тому времени.

На этот вопрос ответил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Новини.LIVE.

Восстановление энергетики в Украине

По словам Харченко, сейчас продолжаются ремонты тех объектов, на которых есть шанс восстановления в течение следующих шести-восьми месяцев и на таких объектах идут активно работы для того, чтобы они вернулись в строй.

Он отметил, что одновременно идет поиск решения, каким образом их защищать и прикрыть от повторных ударов, потому что это тоже важная составляющая.

"Безусловно, я не буду говорить никакие цифры и масштабы, по которым идет работа, но я искренне надеюсь, что они будут выполнены вовремя, хотя это сложная задача, но люди работают круглосуточно", — отметил директор Центра исследований.

Он добавил, что хочет верить в восстановление достаточного количества объектов для прохождения зимы.

"Ограничения будут, но не в апокалиптическом режиме и возможно немного комфортнее, чем это сейчас", — подытожил Харченко.

Ранее Харченко рассказал, когда закончатся веерные отключения света в Украине и может ли РФ устроить полный блэкаут. По его словам, в результате российских ударов мы потеряли половину того объема генерации, который имели прошлой зимой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме. Также нам необходимо не менее семи систем противовоздушной обороны Patriot.