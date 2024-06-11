Без світла до 10 годин на добу — Харченко розповів, що чекає на українців взимку

Наскільки важкою буде зима для українців та чи чекати на суцільний блекаут розповів в інтерв'ю Новини.LIVE директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За думкою експерта, відключення електрики наступної зими не перевищуватиме 10 годин.

Про це Харченко заявив в інтерв'ю Новини.LIVE у понеділок, 10 червня.

Чи готуватися українцям до апокаліптичної зими

Директор Центру досліджень енергетики прокоментував статтю Financial Times, в якій написано про апокаліптичну ситуацію з електрикою в Україні та необхідність готуватися до життя у темряві — по 20 годин на добу.

"Я читав цю статтю, але не погоджуюсь із розрахунками колег. Цікаво було б почути, на яких цифрах вони базуються. Бо в мене далеко не такі апокаліптичні погляди. Я думаю, ситуація все-таки буде відчутно кращою. Сподіваюсь, з тим загальним рівнем генерації, якого ми сягнемо у жовтні-листопаді, в цілому країна буде у більш комфортній ситуації", — розповів Харченко.

Прогноз експерта — відсутність електрики взимку 8-10 годин на добу протягом кількох років.

Який фактор може змінити ситуацію на краще

"Єдиний фактор, який може серйозно змінити ситуацію, — це звільнення і повернення до роботи ЗАЕС. Це єдине, що може змінити озвучені мною прогнози (відсутність світла по 8-10 годин на добу. — Ред.) і забезпечити Україну достатньою кількістю електрики, щоб не було обмежень", — зазначив директор Центру.

Нагадаємо, Харченко спрогнозував, коли закінчаться віялові відключення світла в Україні та чи може РФ влаштувати повний блекаут.

В Укренерго наразі не передбачають вірогідність повного блекауту в Україні. Компанія заявила, що не слід плутати блекаут із контрольованими відключеннями, які є наразі.

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що в Києві тривалість відключень світла у 2-3 рази більша, ніж в інших регіонах. Він пояснює це великою кількість критичної інфраструктури, яка обслуговує всю Україну.