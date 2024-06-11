Без света до 10 часов в сутки — Харченко рассказал, что ждет украинцев зимой

Насколько тяжелой будет зима для украинцев и ждать ли полного блекаута рассказал в интервью Новини.LIVE директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По мнению эксперта, отключение электричества в следующую зиму не будет превышать 10 часов.

Об этом Харченко заявил в интервью Новини.LIVE в понедельник, 10 июня.

Готовиться ли украинцам к апокалиптической зиме

Директор Центра исследований энергетики прокомментировал статью Financial Times, в которой написано об апокалиптической ситуации с электричеством в Украине и о необходимости готовиться к жизни в темноте — по 20 часов в сутки.

"Я читал эту статью, но не согласен с расчетами коллег. Интересно было бы услышать, на каких цифрах они базируются. Потому что у меня далеко не такие апокалиптические взгляды. Я думаю, ситуация все-таки будет ощутимо лучше. Надеюсь, с тем общим уровнем генерации, которого мы достигнем в октябре-ноябре, в целом страна будет в более комфортной ситуации", — рассказал Харченко.

Прогноз эксперта — отсутствие электричества зимой 8-10 часов в сутки в течение нескольких лет.

Какой фактор может изменить ситуацию к лучшему

"Единственный фактор, который может серьезно изменить ситуацию, — это увольнение и возвращение к работе ЗАЭС. Это единственное, что может изменить озвученные мной прогнозы (отсутствие света по 8-10 часов в сутки. — Ред.) и обеспечить Украину достаточным количеством электричества, чтобы не было ограничений", — отметил директор Центра.

Напомним, Харченко спрогнозировал, когда закончатся веерные отключения света в Украине и может ли РФ устроить полный блекаут.

В Укрэнерго пока не предусматривается вероятность полного блекаута в Украине. Компания заявила, что не следует путать блекаут с контролируемыми отключениями, которые есть сейчас.

Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что в Киеве продолжительность отключений света в 2-3 раза больше, чем в других регионах. Он объясняет это большим количеством критической инфраструктуры, обслуживающей всю Украину.