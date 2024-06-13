Без света по 20 часов — нардеп Кучеренко объяснил, при каком условии это возможно

Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что без средств противовоздушной обороны и ремонтов энергогенерации зимой может не быть света по 20 часов. Однако он заверил, что этого никто не допустит.

Об этом Алексей Кучеренко рассказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 13 июня.

Почему зимой может не быть долго света

Журналист поинтересовался, действительно ли может не быть света зимой по 20 часов, указывая на предположение ДТЭК в материале BBC относительно долгосрочных отключений, на что политик ответил, что такой вариант возможен.

"Если ничего не делать, если не будет систем противовоздушной обороны, если не давать деньги на ремонты и вообще закрывать глаза и так управлять, то может..." — объяснил нардеп.

Однако он сразу же заверил, что этого никто властям не даст сделать.

"Никто не позволит им закрыть глаза и безответственно управлять. Я уверен, что будут трудности, но таких строгих графиков и армагедона не будет", — добавил Кучеренко.

Откуда появилась информация о 20 часах без света зимой

Как известно, в среду, 12 июня, BBC обнародовало материал, в котором отметили со ссылкой на источники в ДТЭК, что в случае худшего сценария, зимой украинцы будут сидеть без света и теплоснабжения до 20 часов в день.

Журналисты издания подчеркнули, что это возможно, если российские обстрелы украинских электростанций продолжатся. Также в материале отмечается, что отчасти проблема заключается и в тяжелом и дорогом ремонте электростанций.

Напомним, насколько тяжелой будет зима для украинцев и ждать ли сплошной блекаут рассказал также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он считает, что отключение электричества следующей зимой не будет превышать 10 часов. Также эксперт прокомментировал шансы отремонтировать уничтоженную украинскую генерацию к зиме.