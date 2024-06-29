Зухвалість злочинних груп, які допомагають ухилянтам тікати за кордон, зростає, — ДПСУ

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що зухвалість злочинних організацій, які сприяють військовозобов'язаним українцям у незаконному перетині кордону, зростає. За його словами, останнім часом кілька великих груп людей затримувались у прикордонні при спробі їх доставити якомога ближче до кордону.

Про це Андрій Демченко розповів в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 28 червня.

Злочинні схеми втечі за кордон

"Власне злочинні групи — це також той напрямок нашої роботи для того, щоб їх викривати. Коли ми затримуємо порушників, наші співробітники проводять фільтраційні дії з ними, щоб встановити злочинні схеми, які допомагали в незаконному перетині кордону", — розповів Демченко.

За його словами, ухилянтам, які намагаються незаконно перетнути кордон, загрожує адміністративна відповідальність, а от організаторам за "допомогу" — кримінальна.

Речник ДПСУ додав, що завдяки завчасній інформації оперативних співробітників вдалося затримати великі групи втікачів.

Нагадаємо, що за словами Демченка, від початку повномасштабного вторгнення було викрито 480 таких злочинних груп.

Також речник ДПСУ повідомив, що прикордонники продовжують знаходити чоловіків поблизу Тиси, які намагалися втекти за кордон. Таким чином вже понад 40 громадян загинули через спробу переплести водойму.