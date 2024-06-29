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Дерзость преступных групп, которые помогают уклонистам бежать за границу, растет, — ГПСУ

Дерзость преступных групп, которые помогают уклонистам бежать за границу, растет, — ГПСУ

29 июня 2024 г. 5:54

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23:26 День Конституции Украины и поднимут ли тарифы на газ осенью — главные новости 28 июня

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18:17 Нардеп рассказала, сколько в Украине ветеранов

Text

18:14 Пограничники сообщили жуткое количество погибших мужчин, которые утонули в Тисе

Text

17:50 Соглашение по безопасности Украины с ЕС и итоги дебатов Трампа и Байдена — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что дерзость преступных организаций, способствующих военнообязанным украинцам в незаконном пересечении границы, растет. По его словам, в последнее время несколько больших групп людей задерживались в приграничьи при попытке их доставить как можно ближе к границе.

Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире День.LIVE в пятницу, 28 июня.

Преступные схемы побега за границу

"Собственно преступные группы — это также направление нашей работы для того, чтобы их разоблачать. Когда мы задерживаем нарушителей, наши сотрудники проводят фильтрационные действия с ними, чтобы установить преступные схемы, которые помогали в незаконном пересечении границы", — рассказал Демченко.

По его словам, уклонистам, пытающимся незаконно пересечь границу, грозит административная ответственность, а вот организаторам за "помощь" — уголовная.

Спикер ГПСУ добавил, что благодаря заблаговременной информации оперативных сотрудников удалось задержать большие группы беглецов.

Напомним, что, по словам Демченко, с начала полномасштабного вторжения было разоблачено 480 таких преступных групп.

Также спикер ГНСУ сообщил, что пограничники продолжают находить мужчин вблизи Тисы, которые пытались бежать за границу. Таким образом уже более 40 граждан погибли из-за попытки переплести водоем.

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