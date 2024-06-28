Прикордонники повідомили моторошну кількість загиблих чоловіків, які втонули в Тисі

Українські прикордонники продовжують знаходити чоловіків поблизу річки Тиса, які намагалися втекти за кордон. Наразі вже понад 40 громадян загинули через спробу переплести водойму.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі День.LIVE.

Знайдені тіла в Тисі

За словами Демченка, не всі, хто намагається перетнути кордон — ухилянти, бо деякі з них молодші 25 років. А найбільше спроб здійснити правопорушення відбувається по суходолу біля Молдови та Румунії й не лише через Тису, а й на інших прикордонних річках.

"До Тиси прикута увага, бо, напевно, полягає в тому, що там найбільше випадків загибелі", — сказав він.

Речник ДПСУ зауважив, що вже відомо про 40 потопельників в річці Тиса. Водночас для незаконно перетину кордону чоловіки готові платити злочинним організаціям від 3000 до 12 тис. доларів, навіть був випадок 18 тис. доларів.

Нагадаємо, 12 червня у річці Тиса прикордонники виявили ще одного чоловіка без ознак життя. Тіло загиблого винесло на берег течією.

Також ми писали, що прикордонники за допомогою попереджувальних пострілів зупинили п'ятьох чоловіків, які на човні збиралися переплести Тису.