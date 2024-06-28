Пограничники сообщили жуткое количество погибших мужчин, которые утонули в Тисе

Украинские пограничники продолжают находить мужчин вблизи реки Тиса, которые пытались бежать за границу. Сейчас уже более 40 граждан погибли из-за попытки переплести водоем.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире День.LIVE.

Найденные тела в Тисе

По словам Демченко, не все, кто пытается пересечь границу — уклонисты, потому что некоторые из них моложе 25 лет. А больше всего попыток совершить правонарушение совершается по суше возле Молдовы и Румынии и не только через Тису, но и на других приграничных реках.

"К Тисе приковано внимание, потому что, наверное, заключается в том, что там больше всего случаев гибели", — сказал он.

Спикер ГПСУ отметил, что уже известно о 40 утоплеников в реке Тиса. В то же время, для незаконного пересечения границы мужчины готовы платить преступным организациям от 3000 до 12 тыс. долларов, даже был случай 18 тыс. долларов.

Напомним, 12 июня в реке Тиса пограничники обнаружили еще одного мужчину без признаков жизни. Тело погибшего вынесло на берег течением.

Также мы писали, что пограничники с помощью предупредительных выстрелов остановили пятерых мужчин, которые на лодке собирались переплести Тису.