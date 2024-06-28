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Пограничники сообщили жуткое количество погибших мужчин, которые утонули в Тисе

Пограничники сообщили жуткое количество погибших мужчин, которые утонули в Тисе

28 июня 2024 г. 18:14

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18:14 Пограничники сообщили жуткое количество погибших мужчин, которые утонули в Тисе

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17:50 Соглашение по безопасности Украины с ЕС и итоги дебатов Трампа и Байдена — эфир Новини.LIVE

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13:00 Как прошли дебаты Байдена и Трампа — вживую из США

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13:00 Потеря десанта России в Волчанске и заявления Орбана о Закарпатье — эфир Новини.LIVE

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11:30 Верховная Рада планирует повысить тарифы на газ и электроэнергию уже осенью, что известно

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10:58 Помощь Украине — почему Запад не может предоставлять больше оружия

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09:49 Украинские частные компании могут получать кредиты на установку электростанций

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Украинские пограничники продолжают находить мужчин вблизи реки Тиса, которые пытались бежать за границу. Сейчас уже более 40 граждан погибли из-за попытки переплести водоем.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире День.LIVE.

Найденные тела в Тисе

По словам Демченко, не все, кто пытается пересечь границу — уклонисты, потому что некоторые из них моложе 25 лет. А больше всего попыток совершить правонарушение совершается по суше возле Молдовы и Румынии и не только через Тису, но и на других приграничных реках.

"К Тисе приковано внимание, потому что, наверное, заключается в том, что там больше всего случаев гибели", — сказал он.

Спикер ГПСУ отметил, что уже известно о 40 утоплеников в реке Тиса. В то же время, для незаконного пересечения границы мужчины готовы платить преступным организациям от 3000 до 12 тыс. долларов, даже был случай 18 тыс. долларов.

Напомним, 12 июня в реке Тиса пограничники обнаружили еще одного мужчину без признаков жизни. Тело погибшего вынесло на берег течением.

Также мы писали, что пограничники с помощью предупредительных выстрелов остановили пятерых мужчин, которые на лодке собирались переплести Тису.

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18:40 Мобилизация в Украине с 1 июля 2024 года — кого заберут в ВСУ в первую очередь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Потеря десанта России в Волчанске и заявления Орбана о Закарпатье — эфир Новини.LIVE

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