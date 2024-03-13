Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У Раді пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон за однієї умови arrow
У Раді пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон за однієї умови

У Раді пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон за однієї умови

13 березня 2024 р. 15:19

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

15:19 У Раді пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон за однієї умови

Text

14:59 Мазурашу заявив, що на нардепів чинять тиск — деталі

Text

13:03 Нардеп Федієнко пояснив, чому не можна мобілізувати чиновників

Text

12:48 Військовий аналітик Дикий прокоментував можливе повне бронювання поліцейських від мобілізації

Text

12:08 Військовий розповів, що потрібно бійцям ЗСУ на передовій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:12 Хто з українців точно отримає бронь від мобілізації — ефір Новини.LIVE

12 березня 2024
Text

21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

19:45 Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

Text

15:19 У Раді пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон за однієї умови

Text

14:59 Мазурашу заявив, що на нардепів чинять тиск — деталі

Text

13:03 Нардеп Федієнко пояснив, чому не можна мобілізувати чиновників

Text

12:48 Військовий аналітик Дикий прокоментував можливе повне бронювання поліцейських від мобілізації

Text

12:08 Військовий розповів, що потрібно бійцям ЗСУ на передовій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:12 Хто з українців точно отримає бронь від мобілізації — ефір Новини.LIVE

12 березня 2024
Text

21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

19:45 Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація чоловіків. Військовозобов'язаним заборонено виїжджати за кордон, однак можна було б надати таке право за умови щомісячних добровільних грошових внесків для Збройних сил України.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE.

Виїзд чоловіків за кордон

Депутат зазначив, що всі надходження до державного бюджету йдуть на утримання сектору оборони й безпеки і їх критично не вистачає.

"Якби ми реально переймалися справді важливим питанням поповнення бюджету для ЗСУ — то ми б не дотримувалися оцього "совкового" методу", — сказав Мазурашу.

Він вважає, що варто надати можливість людям виїжджати за кордон на роботу — це стосується тих, хто з різних причин не може чи не хоче йти в армію та ховається від ТЦК. 

Нардеп вже зареєстрував у Верховній Раді відповідний законопроєкт, який отримав суспільну підтримку. 

"У ньому пропонується надати можливість виїзду за кордон на умовах добровільних внесків на ЗСУ. Таким чином вони можуть працювати за кордоном за нормальні кошти, утримувати свою родину і робити внесок в економіку країни", — зазначив він.

Також Мазурашу розповів про тиск на народних депутатів. За його словами, на парламентарів відкривають кримінальні провадження та втягують в "брудні" історії.

Крім того, нардеп Руслан Горбенко пояснив, чому мобілізація чиновників не вплине на ситуацію на фронті.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:42 Естонія запропонувала план фінансування для України — що відомо

15:33 Легенду MMA госпіталізували після героїчного вчинку

15:32 Криптогаманець MetaMask планує випуск криптокартки

Text

15:19 У Раді пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон за однієї умови

15:00 Знущався над батьками та міг когось підірвати — в Одеській області затримали кривдника

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:59 Мазурашу заявив, що на нардепів чинять тиск — деталі

14:57 У Львівській області хочуть відремонтувати автомобільний міст за 127 млн грн

14:54 Зарплати у 2024 році зростають — в яких сферах платять найбільше

14:49 Нафтогазовий гігант Shell оголосив про масові скорочення — хто залишиться без роботи

14:47 Бійці ГУР уразили позицію російських операторів дронів — кадри

15:42 Естонія запропонувала план фінансування для України — що відомо

15:33 Легенду MMA госпіталізували після героїчного вчинку

15:32 Криптогаманець MetaMask планує випуск криптокартки

15:00 Знущався над батьками та міг когось підірвати — в Одеській області затримали кривдника

14:57 У Львівській області хочуть відремонтувати автомобільний міст за 127 млн грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:54 Зарплати у 2024 році зростають — в яких сферах платять найбільше

14:49 Нафтогазовий гігант Shell оголосив про масові скорочення — хто залишиться без роботи

14:47 Бійці ГУР уразили позицію російських операторів дронів — кадри

14:45 Бражко зворушливо звернувся до вболівальників перед поїздкою до збірної України

14:36 Шольц, Макрон і Туск зустрінуться, щоб знизити напругу навколо України — ЗМІ

11:37 Війна в Росії — що означає наступ антипутінських добровольців на Тьоткино

07:40 Одесити про премії та надбавки чиновників у період війни

07:30 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг латуні у березні

12 березня 2024
Ексклюзив

13:59 У Росії почалася спеціальна визвольна операція, — доброволець

07:30 Ціни на кольорові метали у березні — скільки коштує 1 кг алюмінію у регіонах України

11 березня 2024

17:00 Масниця-2024 — чи відзначають свято одесити

9 березня 2024

08:00 Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями — чи знають одесити автора знаменитих рядків

06:40 Ціни в ломбардах України — скільки коштує золото у березні

Ексклюзив

06:36 Юрчишин розповів про скорочення в міністерствах, справу Бігуса та майбутні вибори, — велике інтервʼю

06:31 ТОС-1А Солнцепек — яку вогнеметну техніку росіян захопили ЗСУ

Text

15:19 У Раді пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон за однієї умови

Text

14:59 Мазурашу заявив, що на нардепів чинять тиск — деталі

Text

13:03 Нардеп Федієнко пояснив, чому не можна мобілізувати чиновників

Text

12:48 Військовий аналітик Дикий прокоментував можливе повне бронювання поліцейських від мобілізації

Text

12:08 Військовий розповів, що потрібно бійцям ЗСУ на передовій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:12 Хто з українців точно отримає бронь від мобілізації — ефір Новини.LIVE

12 березня 2024
Text

21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

19:45 Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE