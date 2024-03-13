У Раді пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон за однієї умови

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація чоловіків. Військовозобов'язаним заборонено виїжджати за кордон, однак можна було б надати таке право за умови щомісячних добровільних грошових внесків для Збройних сил України.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE.

Виїзд чоловіків за кордон

Депутат зазначив, що всі надходження до державного бюджету йдуть на утримання сектору оборони й безпеки і їх критично не вистачає.

"Якби ми реально переймалися справді важливим питанням поповнення бюджету для ЗСУ — то ми б не дотримувалися оцього "совкового" методу", — сказав Мазурашу.

Він вважає, що варто надати можливість людям виїжджати за кордон на роботу — це стосується тих, хто з різних причин не може чи не хоче йти в армію та ховається від ТЦК.

Нардеп вже зареєстрував у Верховній Раді відповідний законопроєкт, який отримав суспільну підтримку.

"У ньому пропонується надати можливість виїзду за кордон на умовах добровільних внесків на ЗСУ. Таким чином вони можуть працювати за кордоном за нормальні кошти, утримувати свою родину і робити внесок в економіку країни", — зазначив він.

Також Мазурашу розповів про тиск на народних депутатів. За його словами, на парламентарів відкривають кримінальні провадження та втягують в "брудні" історії.

Крім того, нардеп Руслан Горбенко пояснив, чому мобілізація чиновників не вплине на ситуацію на фронті.