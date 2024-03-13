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В Раде предлагают разрешить мужчинам выезжать за границу при одном условии

В Раде предлагают разрешить мужчинам выезжать за границу при одном условии

13 марта 2024 г. 15:19

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15:19 В Раде предлагают разрешить мужчинам выезжать за границу при одном условии

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15:19 В Раде предлагают разрешить мужчинам выезжать за границу при одном условии

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14:59 Мазурашу заявил, что на нардепов оказывают давление — детали

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13:03 Нардеп Федиенко объяснил, почему нельзя мобилизовать чиновников

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12:48 Военный аналитик Дикий прокомментировал возможное полное бронирование полицейских от мобилизации

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12:08 Военный рассказал, что нужно бойцам ВСУ на передовой

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Text

08:12 Кто из украинцев получит бронь от мобилизации — эфир Новини.LIVE

12 марта 2024
Text

21:12 Падение доверия к Верховной Раде и что будет с мобилизацией — Виталий Безгин в эфире Новини.LIVE

Text

20:30 Кто из стран НАТО готов ввести войска в Украину — эфир Новини.LIVE

Text

19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

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19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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В Украине идет военное положение и общая мобилизация мужчин. Военнообязанным запрещено выезжать за границу, однако можно было бы предоставить такое право при ежемесячных добровольных денежных взносах для Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу в эфире Ранок.LIVE.

Выезд мужчин за границу

Депутат отметил, что все поступления в государственный бюджет идут на содержание сектора обороны и безопасности, и их критически не хватает.

"Если бы мы реально занимались действительно важным вопросом пополнения бюджета для ВСУ — то мы бы не придерживались этого "совкового" метода", — сказал Мазурашу.

Он считает, что стоит предоставить возможность людям выезжать за границу на работу — это касается тех, кто по разным причинам не может или не хочет уходить в армию и прячется от ТЦК.

Нардеп уже зарегистрировал в Верховной Раде соответствующий законопроект, который получил общественную поддержку.

"В нем предлагается предоставить возможность выезда за границу на условиях добровольных взносов на ВСУ. Таким образом они могут работать за границей за нормальные средства, содержать свою семью и вносить вклад в экономику страны", — отметил он.

Также Мазурашу рассказал о давлении на народных депутатов. По его словам, на парламентариев открывают уголовные производства и вовлекают в "грязные" истории.

Кроме того, нардеп Руслан Горбенко объяснил, почему мобилизация чиновников не повлияет на ситуацию на фронте.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:03 Нардеп Федиенко объяснил, почему нельзя мобилизовать чиновников

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12:48 Военный аналитик Дикий прокомментировал возможное полное бронирование полицейских от мобилизации

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12:08 Военный рассказал, что нужно бойцам ВСУ на передовой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:12 Кто из украинцев получит бронь от мобилизации — эфир Новини.LIVE

12 марта 2024
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21:12 Падение доверия к Верховной Раде и что будет с мобилизацией — Виталий Безгин в эфире Новини.LIVE

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19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

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19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE