В Раде предлагают разрешить мужчинам выезжать за границу при одном условии

В Украине идет военное положение и общая мобилизация мужчин. Военнообязанным запрещено выезжать за границу, однако можно было бы предоставить такое право при ежемесячных добровольных денежных взносах для Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу в эфире Ранок.LIVE.

Выезд мужчин за границу

Депутат отметил, что все поступления в государственный бюджет идут на содержание сектора обороны и безопасности, и их критически не хватает.

"Если бы мы реально занимались действительно важным вопросом пополнения бюджета для ВСУ — то мы бы не придерживались этого "совкового" метода", — сказал Мазурашу.

Он считает, что стоит предоставить возможность людям выезжать за границу на работу — это касается тех, кто по разным причинам не может или не хочет уходить в армию и прячется от ТЦК.

Нардеп уже зарегистрировал в Верховной Раде соответствующий законопроект, который получил общественную поддержку.

"В нем предлагается предоставить возможность выезда за границу на условиях добровольных взносов на ВСУ. Таким образом они могут работать за границей за нормальные средства, содержать свою семью и вносить вклад в экономику страны", — отметил он.

Также Мазурашу рассказал о давлении на народных депутатов. По его словам, на парламентариев открывают уголовные производства и вовлекают в "грязные" истории.

Кроме того, нардеп Руслан Горбенко объяснил, почему мобилизация чиновников не повлияет на ситуацию на фронте.