Камельчук сказав, за яких умов знизяться випадки СЗЧ у війську

Масове самовільне залишення частин (СЗЧ) напряму пов’язане не лише з фізичним та моральним виснаженням бійців, а й довірою до командування. Потрібно змінити деяких командирів.

Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE у середу, 5 лютого.

Коли скоротяться випадки СЗЧ

За словами Камельчука, випадки СЗЧ скоротяться, якщо змінити командирів на тих, яким довіряють військові.

"СЗЧ зменшиться тоді, коли певних командирів поміняють. Коли командирами стануть ті військові, яким вже довіряє велика кількість інших бійців. Вони ж між собою спілкуються, вони ж знають результати, вони знають ефективність того чи іншого командира, або ставлення людське чи не людське, якщо так дуже вже спростити. І я знаю, що окремі ветерани нещодавно, протягом останнього місяця, виходили в ефір в соціальних мережах із закликом до тих, хто в СЗЧ, з проханням повернутися. Вони закликали повернутися до конкретних людей. Я знаю, що кілька сотень людей таким чином повернулася під конкретне ім'я", — сказав він.

Нардеп додав, що головними причинами, через які військові залишають частини, є страх за життя та недовіра до командування.

"Чому йдуть в СЗЧ? Бо бояться за своє життя, не довіряють або оцінюють неадекватність тих чи інших наказів. Людина хоче своє зберегти життя. Тому зменшити кількість СЗЧ можуть допомогти кадрові рішення в Збройних силах", — підсумував Камельчук.

Нагадаємо, кількість військовослужбовців, які здійснили СЗЧ в Україні досягнула 200 тисяч. Водночас це не точні дані, оскільки офіційної статистики немає. Термін для добровільного повернення після самовільного залишення частини без покарання можуть продовжити.