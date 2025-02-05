Камельчук сказал, при каких условиях снизятся случаи СОЧ в армии

Массовое самовольное оставление частей (СОЧ) напрямую связано не только с физическим и моральным истощением бойцов, но и доверием к командованию. Нужно сменить некоторых командиров.

Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE в среду, 5 февраля.

Когда сократятся случаи СОЧ

По словам Камельчука, случаи СОЧ сократятся, если сменить командиров на тех, которым доверяют военные.

"СОЧ уменьшится тогда, когда определенных командиров поменяют. Когда командирами станут те военные, которым уже доверяет большое количество других бойцов. Они же между собой общаются, они же знают результаты, они знают эффективность того или иного командира, или отношение человеческое или не человеческое, если так очень уж упростить. И я знаю, что отдельные ветераны недавно, в течение последнего месяца, выходили в эфир в социальных сетях с призывом к тем, кто в СОЧ, с просьбой вернуться. Они призывали вернуться к конкретным людям. Я знаю, что несколько сотен человек таким образом вернулась под конкретное имя", — сказал он.

Нардеп добавил, что главными причинами, по которым военные покидают части, является страх за жизнь и недоверие к командованию.

"Почему идут в СОЧ? Потому что боятся за свою жизнь, не доверяют или оценивают неадекватность тех или иных приказов. Человек хочет свою сохранить жизнь. Поэтому уменьшить количество СОЧ могут помочь кадровые решения в Вооруженных силах", — подытожил Камельчук.

Напомним, количество военнослужащих, совершивших СОЧ в Украине достигло 200 тысяч. В то же время это не точные данные, поскольку официальной статистики нет. Срок для добровольного возвращения после самовольного оставления части без наказания могут продлить.