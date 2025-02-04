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Термін повернення після СЗЧ можуть продовжити, — нардеп

Термін повернення після СЗЧ можуть продовжити, — нардеп

04 лютого 2025 р. 15:04

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12:28 Мазурашу запропонував перевіряти моральну придатність до служби

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10:58 Експерт пояснив, як Україна долатиме кризу кадрів на ринку праці

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08:57 Експерт пояснив, як бронювання знищує бізнес в Україні

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Народний депутат Георгій Мазурашу не виключає, що термін для добровільного повернення після самовільного залишення частини без покарання можуть продовжити. Він сам виступає проти жорстокого покарання в таких ситуаціях.

Про це нардеп заявив в ефірі Ранок.LIVE

Продовження терміну для добровільного повернення після СЗЧ

Мазурашу виступив проти жорстких покарань для військових, які самовільно залишили частину.

"Ви серйозно? Тобто людина, яка пішла добровольцем, два з половиною роки чи більше там ризикувала щохвилини здоровʼям, життям, захищаючи вітчизну. А потім просто вигорів і пішов в СЗЧ, і пропонуєте цю людину карати? Та я за такі заяви б карав", — наголосив депутат. 

Також він заявив, що здивований відсутністю нормального ставлення до воїнів. За його словами, військовослужбовців, які вже кілька років без перестанку воюють, можна більше відпускати, аби вони зустрілися з рідними, давати додаткові відпустки. Крім того, він вважає, що варто дивитися на моральний стан бійця. І в критичних ситуаціях навіть відпускати їх додому.

Нагадаємо, командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Вадим Сухаревський назвав два методи боротьби с СЗЧ. Потрібно мотивувати бійців та встановити жорстке покарання. 

Крім того, прикордонники розкрили причини повернення на службу після СЗЧ. Військові користуються тим, що не понесуть ніякого покарання. 

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15:18 В Ізюмі завершили рятувальну операцію — фото наслідків атаки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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