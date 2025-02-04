Термін повернення після СЗЧ можуть продовжити, — нардеп

Народний депутат Георгій Мазурашу не виключає, що термін для добровільного повернення після самовільного залишення частини без покарання можуть продовжити. Він сам виступає проти жорстокого покарання в таких ситуаціях.

Про це нардеп заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Продовження терміну для добровільного повернення після СЗЧ

Мазурашу виступив проти жорстких покарань для військових, які самовільно залишили частину.

"Ви серйозно? Тобто людина, яка пішла добровольцем, два з половиною роки чи більше там ризикувала щохвилини здоровʼям, життям, захищаючи вітчизну. А потім просто вигорів і пішов в СЗЧ, і пропонуєте цю людину карати? Та я за такі заяви б карав", — наголосив депутат.

Також він заявив, що здивований відсутністю нормального ставлення до воїнів. За його словами, військовослужбовців, які вже кілька років без перестанку воюють, можна більше відпускати, аби вони зустрілися з рідними, давати додаткові відпустки. Крім того, він вважає, що варто дивитися на моральний стан бійця. І в критичних ситуаціях навіть відпускати їх додому.

Нагадаємо, командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Вадим Сухаревський назвав два методи боротьби с СЗЧ. Потрібно мотивувати бійців та встановити жорстке покарання.

Крім того, прикордонники розкрили причини повернення на службу після СЗЧ. Військові користуються тим, що не понесуть ніякого покарання.