Срок возвращения после СОЧ могут продлить, — нардеп

Народный депутат Георгий Мазурашу не исключает, что срок для добровольного возвращения после самовольного оставления части без наказания могут продлить. Он сам выступает против жестокого наказания в таких ситуациях.

Об этом нардеп заявил в эфире Ранок.LIVE.

Продление срока для добровольного возвращения после СОЧ

Мазурашу выступил против жестких наказаний для военных, которые самовольно оставили часть.

"Вы серьезно? То есть человек, который пошел добровольцем, два с половиной года или больше там рисковал ежеминутно здоровьем, жизнью, защищая отечество. А потом просто выгорел и ушел в СОЧ, и предлагаете этого человека наказывать? Да я за такие заявления бы наказывал", — подчеркнул депутат.

Также он заявил, что удивлен отсутствием нормального отношения к воинам. По его словам, военнослужащих, которые уже несколько лет без остановки воюют, можно больше отпускать, чтобы они встретились с родными, давать дополнительные отпуска. Кроме того, он считает, что стоит смотреть на моральное состояние бойца. И в критических ситуациях даже отпускать их домой.

Напомним, командующий Сил Беспилотных Систем ВСУ Вадим Сухаревский назвал два метода борьбы с СОЧ. Нужно мотивировать бойцов и установить жесткое наказание.

Кроме того, пограничники раскрыли причины возвращения на службу после СОЧ. Военные пользуются тем, что не понесут никакого наказания.