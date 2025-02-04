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Срок возвращения после СОЧ могут продлить, — нардеп

Срок возвращения после СОЧ могут продлить, — нардеп

4 февраля 2025 г. 15:04

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13:48 Костенко заявил, что РФ годами получала ценные ресурсы Украины

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13:04 У Зеленского заявили о встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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12:28 Мазурашу предложил проверять моральную пригодность к службе

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10:58 Эксперт объяснил, как Украина преодолеет кадровый кризис

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08:57 Эксперт объяснил, как бронирование уничтожает бизнес в Украине

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Народный депутат Георгий Мазурашу не исключает, что срок для добровольного возвращения после самовольного оставления части без наказания могут продлить. Он сам выступает против жестокого наказания в таких ситуациях.

Об этом нардеп заявил в эфире Ранок.LIVE.

Продление срока для добровольного возвращения после СОЧ

Мазурашу выступил против жестких наказаний для военных, которые самовольно оставили часть.

"Вы серьезно? То есть человек, который пошел добровольцем, два с половиной года или больше там рисковал ежеминутно здоровьем, жизнью, защищая отечество. А потом просто выгорел и ушел в СОЧ, и предлагаете этого человека наказывать? Да я за такие заявления бы наказывал", — подчеркнул депутат.

Также он заявил, что удивлен отсутствием нормального отношения к воинам. По его словам, военнослужащих, которые уже несколько лет без остановки воюют, можно больше отпускать, чтобы они встретились с родными, давать дополнительные отпуска. Кроме того, он считает, что стоит смотреть на моральное состояние бойца. И в критических ситуациях даже отпускать их домой.

Напомним, командующий Сил Беспилотных Систем ВСУ Вадим Сухаревский назвал два метода борьбы с СОЧ. Нужно мотивировать бойцов и установить жесткое наказание.

Кроме того, пограничники раскрыли причины возвращения на службу после СОЧ. Военные пользуются тем, что не понесут никакого наказания.

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13:04 У Зеленского заявили о встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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12:28 Мазурашу предложил проверять моральную пригодность к службе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:58 Эксперт объяснил, как Украина преодолеет кадровый кризис

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08:57 Эксперт объяснил, как бронирование уничтожает бизнес в Украине

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08:00 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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