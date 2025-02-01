Прикордонники розкрили причини повернення на службу після СЗЧ

Самовільне залишення частини військовослужбовцями є однією з найбільших проблем у Силах оборони України на сьогоднішній день. Проте, після того, як такі військові отримали шанс без наслідків повернутися на місце служби, багато хто з них не упустив цю нагоду.

Як приймає таких "блудних синів" назад до своїх лав бійці Луганського прикордонного загону розповідається у відео.

Прикордонники повертаються на службу

Прикордонник бригади "Помста" Максим за власним бажанням повернувся на військову службу після 9 місяців СЗЧ. Торік у березні він брав участь у боях на Сватівському напрямку, був оператором антидронової рушниці.

Максим самовільно залишив частину після семи років сумлінної служби. На нього вплинула хвороба матері та постійні переїзди. Проте, після вирішення сімейних проблем чоловік повернувся на службу. Він скористався законом, який дає можливість знову відновитися на службі.

Подібна історія сталася і з його побратимом Олександром, який прийшов на службу добровільно, маючи двох неповнолітніх дітей та дружину з інвалідністю. Він залишив військову частину, щоб підтримати свою родину.

Згідно з законом України є можливість відновитися на службі до 1 березня 2025 року та уникнути кримінальної відповідальності. Ця змога доступна для тих військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину до 29 листопада 2024 року. Варто пам'ятати, що військовим, які не скористалися законом, загрожує ув’язнення на термін від 5 до 10 років.

Історії добровільного повернення на службу з коментарем військового юриста — дивіться у відео.

Раніше ми розповідали, що у Міноборони України надали роз'яснення щодо повернення військових із СЗЧ. Деякі з них не можуть зробити це за спрощеним режимом. Також голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко прокоментував ситуацію щодо самовільного залишення частин військовослужбовцями.