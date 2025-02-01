Пограничники раскрыли причины возвращения на службу после СОЧ

Самовольное оставление части военнослужащими является одной из самых больших проблем в Силах обороны Украины на сегодняшний день. Однако, после того, как такие военные получили шанс без последствий вернуться на место службы, многие из них не упустили эту возможность.

Как принимает таких "блудных сыновей" обратно в свои ряды бойцы Луганского пограничного отряда рассказывается в видео.

Пограничники возвращаются на службу

Пограничник бригады "Помста" Максим по собственному желанию вернулся на военную службу после 9 месяцев СОЧ. В марте прошлого года он участвовал в боях на Сватовском направлении, был оператором антидронового ружья.

Максим самовольно оставил часть после семи лет добросовестной службы. На него повлияла болезнь матери и постоянные переезды. Однако, после решения семейных проблем мужчина вернулся на службу. Он воспользовался законом, который дает возможность снова восстановиться на службе.

Подобная история произошла и с его собратом Александром, который пришел на службу добровольно, имея двух несовершеннолетних детей и жену с инвалидностью. Он оставил воинскую часть, чтобы поддержать свою семью.

Согласно закону Украины есть возможность восстановиться на службе до 1 марта 2025 года и избежать уголовной ответственности. Эта возможность доступна для тех военнослужащих, которые самовольно оставили воинскую часть до 29 ноября 2024 года. Стоит помнить, что военным, которые не воспользовались законом, грозит заключение на срок от 5 до 10 лет.

Истории добровольного возвращения на службу с комментарием военного юриста — смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали, что в Минобороны Украины предоставили разъяснения по возвращению военных с СОЧ. Некоторые из них не могут сделать это по упрощенному режиму. Также председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко прокомментировал ситуацию относительно самовольного оставления частей военнослужащими.