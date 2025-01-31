Військовий пояснив, як СЗЧ впливає на настрої бійців

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко прокоментував ситуацію щодо самовільного залишення частин військовослужбовцями. Він пояснив, що бійців деморалізує інформація про те, що багато чоловіків відкупилися від служби.

Про це Тимочко заявив в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 31 січня.

Військові деморалізовані — у чому причина

Тимочко зазначив, що проблема СЗЧ загострилася через "підміну понять "захисник — воїн" на захист того, хто ухиляється від служби". Іншими словами, фокус суспільної дискусії змістився з підтримки військових на пошук шляхів уникнення служби.

За словами Тимочка, окрім морального впливу, для СЗЧ важливу роль відіграють і виснаження через довгу службу. Також проблеми виникають через конфлікти в підрозділах та навіть використання СЗЧ як способу переведення до іншої частини.

Нагадаємо, одеський суд виніс виправдовувальний вирок військовому, який пішов у СЗЧ. Також нардепка Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові.