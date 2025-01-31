Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный объяснил, как СОЧ влияет на настроения бойцов arrow
Военный объяснил, как СОЧ влияет на настроения бойцов

Военный объяснил, как СОЧ влияет на настроения бойцов

31 января 2025 г. 16:30

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

16:59 Как живут киевляне на Рыбном хуторе — репортаж Новини.LIVE

Text

16:30 Военный объяснил, как СОЧ влияет на настроения бойцов

Text

13:00 У Трампа сделали заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:59 Комбат БпЛА объяснил, почему женщины лучше себя проявляют в ВСУ

Text

12:30 В Каменце-Подольском мобилизовали преподавателя переехавшего ЗВО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:15 Комбат резко раскритиковал военную цензуру против журналистов

Text

11:03 Прогнозы не слушаем — что говорят военные о демобилизации

Text

08:00 Лидер Китая неожиданно пошел против Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

06:53 Трамп нашел крайних в авиакатастрофе — виноваты предшественники

Text

06:25 Приостановка USAID — для каких программ могут сделать исключение

Text

16:59 Как живут киевляне на Рыбном хуторе — репортаж Новини.LIVE

Text

16:30 Военный объяснил, как СОЧ влияет на настроения бойцов

Text

13:00 У Трампа сделали заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:59 Комбат БпЛА объяснил, почему женщины лучше себя проявляют в ВСУ

Text

12:30 В Каменце-Подольском мобилизовали преподавателя переехавшего ЗВО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:15 Комбат резко раскритиковал военную цензуру против журналистов

Text

11:03 Прогнозы не слушаем — что говорят военные о демобилизации

Text

08:00 Лидер Китая неожиданно пошел против Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

06:53 Трамп нашел крайних в авиакатастрофе — виноваты предшественники

Text

06:25 Приостановка USAID — для каких программ могут сделать исключение

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко прокомментировал ситуацию относительно самовольного оставления частей военнослужащими. Он пояснил, что бойцов деморализует информация о том, что многие мужчины откупились от службы.

Об этом Тимочко заявил в эфире День.LIVE в пятницу, 31 января.

Военные деморализованы — в чем причина

Тимочко отметил, что проблема СОЧ обострилась из-за "подмены понятий "защитник — воин" на защиту того, кто уклоняется от службы". Иными словами, фокус общественной дискуссии сместился с поддержки военных на поиск путей избежания службы.

По словам Тимочко, кроме морального воздействия, для СОЧ важную роль играют и истощение из-за долгой службы. Также проблемы возникают из-за конфликтов в подразделениях и даже использования СОЧ как способа перевода в другую часть.

Напомним, одесский суд вынес оправдательный приговор военному, который ушел в СОЧ. Также нардеп Скороход объяснила, для чего могут использовать СОЧ военные.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

17:41 В Германии судили убийцу 9-летней украинки — какой срок получил

17:32 Лучше крипты — почему появление е-гривны выгодно для украинцев

17:24 Зеленский вручил государственные награды воинам и их родным

17:21 Эти цены разожгли ажиотаж — где искать яйца за 2,99 грн (фото)

17:15 Одессит выступил в Бундестаге и получил для Украины 3 млрд евро

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:12 В Украину идет похолодание — где ожидать заморозки

17:04 Как изменятся цены на аренду квартир в Украине в феврале

17:03 Планировать ли субботние прогулки — погода на Киевщине завтра

17:01 Превращает звук в студийный — новые ИИ-функции в Nvidia Broadcast

Text

16:59 Как живут киевляне на Рыбном хуторе — репортаж Новини.LIVE

17:41 В Германии судили убийцу 9-летней украинки — какой срок получил

17:32 Лучше крипты — почему появление е-гривны выгодно для украинцев

17:24 Зеленский вручил государственные награды воинам и их родным

17:21 Эти цены разожгли ажиотаж — где искать яйца за 2,99 грн (фото)

17:15 Одессит выступил в Бундестаге и получил для Украины 3 млрд евро

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:12 В Украину идет похолодание — где ожидать заморозки

17:04 Как изменятся цены на аренду квартир в Украине в феврале

17:03 Планировать ли субботние прогулки — погода на Киевщине завтра

17:01 Превращает звук в студийный — новые ИИ-функции в Nvidia Broadcast

16:32 В Молдову с юристом — на Одесчине задержали перевозчика

06:41 Вместо Блинкена — что известно о новом госсекретаре США Рубио

06:40 Ломбарды обновили цены — сколько сейчас стоит золото

06:20 Рабочая сила из Бангладеш в Украине — сравнение уровня жизни

06:19 Выплаты военным и повторная ВВК — что изменится с 1 февраля

30 января 2025

06:40 Новые цены на лом в Украине — сколько платят за латунь в январе

06:20 Помощь украинским беженцам — какие программы и изменения в 2025

06:05 Лимиты на переводы и повторная ВВК — что изменится с 1 февраля

29 января 2025

06:40 Обновились тарифы на алюминий — цены на цветной металл в январе

28 января 2025

06:40 Новые цены на лом меди — стоимость цветных металлов в январе

06:25 Производство чипов в Украине — насколько реально и в чем проблемы

Text

16:59 Как живут киевляне на Рыбном хуторе — репортаж Новини.LIVE

Text

16:30 Военный объяснил, как СОЧ влияет на настроения бойцов

Text

13:00 У Трампа сделали заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:59 Комбат БпЛА объяснил, почему женщины лучше себя проявляют в ВСУ

Text

12:30 В Каменце-Подольском мобилизовали преподавателя переехавшего ЗВО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:15 Комбат резко раскритиковал военную цензуру против журналистов

Text

11:03 Прогнозы не слушаем — что говорят военные о демобилизации

Text

08:00 Лидер Китая неожиданно пошел против Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

06:53 Трамп нашел крайних в авиакатастрофе — виноваты предшественники

Text

06:25 Приостановка USAID — для каких программ могут сделать исключение