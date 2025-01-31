Военный объяснил, как СОЧ влияет на настроения бойцов

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко прокомментировал ситуацию относительно самовольного оставления частей военнослужащими. Он пояснил, что бойцов деморализует информация о том, что многие мужчины откупились от службы.

Об этом Тимочко заявил в эфире День.LIVE в пятницу, 31 января.

Военные деморализованы — в чем причина

Тимочко отметил, что проблема СОЧ обострилась из-за "подмены понятий "защитник — воин" на защиту того, кто уклоняется от службы". Иными словами, фокус общественной дискуссии сместился с поддержки военных на поиск путей избежания службы.

По словам Тимочко, кроме морального воздействия, для СОЧ важную роль играют и истощение из-за долгой службы. Также проблемы возникают из-за конфликтов в подразделениях и даже использования СОЧ как способа перевода в другую часть.

Напомним, одесский суд вынес оправдательный приговор военному, который ушел в СОЧ. Также нардеп Скороход объяснила, для чего могут использовать СОЧ военные.