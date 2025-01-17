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Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

17 січня 2025 р. 09:52

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21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

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17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

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17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

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17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

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Верховна рада України подовжила термін повернення військових у випадку самовільного залишення частини. Водночас наразі воїни часто використовують СЗЧ, як можливість перевестися до бажаної бригади.

Про це розповіла народна депутатка Анна Скороход в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 17 січня. 

Випадки СЗЧ в армії

"Вони йдуть в СЗЧ, бо їх командир не відпускає в ту бригаду, яку вони хочуть. І з СЗЧ вертаються через кілька днів в бажану бригаду. Це дійсно жахливо, бо по великому рахунку ми змушуємо людей на такі кроки", — сказала нардепка.

Скороход зазначила, що вже неодноразово підіймалося питання щодо переведень військових, але на жаль "Армія+" не працює так, як треба. На жаль, ми бачимо, що в більшості випадків командування не погоджує переміщення і військові просто не мають жодного іншого варіанту.

Вона наголосила, що саме командування є найбільшою підставою для СЗЧ військових.

Нагадаємо, у Житомирі судили військового, який здійснив СЗЧ. Суд скасував наказ командира про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

У Львові суд визнав, що командування військової частини порушило права військовослужбовця, не забезпечивши належних умов після поранення. Тому захисник був змушений здійснювати СЗЧ, аби підзаробити.

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09:57 На Одещині затримали чоловіків у військовій формі — причина

09:45 Стати партнером Rozetka — скільки коштує відкрити франшизу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:44 Не використовуйте смартфон, якщо побачите це на екрані

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