Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Верховна рада України подовжила термін повернення військових у випадку самовільного залишення частини. Водночас наразі воїни часто використовують СЗЧ, як можливість перевестися до бажаної бригади.

Про це розповіла народна депутатка Анна Скороход в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 17 січня.

Випадки СЗЧ в армії

"Вони йдуть в СЗЧ, бо їх командир не відпускає в ту бригаду, яку вони хочуть. І з СЗЧ вертаються через кілька днів в бажану бригаду. Це дійсно жахливо, бо по великому рахунку ми змушуємо людей на такі кроки", — сказала нардепка.

Скороход зазначила, що вже неодноразово підіймалося питання щодо переведень військових, але на жаль "Армія+" не працює так, як треба. На жаль, ми бачимо, що в більшості випадків командування не погоджує переміщення і військові просто не мають жодного іншого варіанту.

Вона наголосила, що саме командування є найбільшою підставою для СЗЧ військових.

Нагадаємо, у Житомирі судили військового, який здійснив СЗЧ. Суд скасував наказ командира про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

У Львові суд визнав, що командування військової частини порушило права військовослужбовця, не забезпечивши належних умов після поранення. Тому захисник був змушений здійснювати СЗЧ, аби підзаробити.