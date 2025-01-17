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Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

17 января 2025 г. 9:52

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Верховная рада Украины продлила срок возвращения военных в случае самовольного оставления части. В то же время сейчас воины часто используют СЗЧ, как возможность перевестись в желаемую бригаду.

Об этом рассказала народный депутат Анна Скороход в эфире Ранок.LIVE в п'пятницу, 17 января.

Случаи СЗЧ в армии

"Они идут в СВЧ, потому что их командир не отпускает в ту бригаду, которую они хотят. И с СЗЧ возвращаются через несколько дней в желаемую бригаду. Это действительно ужасно, потому что по большому счету мы заставляем людей на такие шаги", — сказала нардеп.

Скороход отметила, что уже неоднократно поднимался вопрос о переводах военных, но к сожалению "Армія+" не работает так, как надо. К сожалению, мы видим, что в большинстве случаев командование не согласовывает перемещения и военные просто не имеют никакого другого варианта.

Она подчеркнула, что именно командование является самым большим основанием для СЗЧ военных.

Напомним, в Житомире судили военного, который совершил СЗЧ. Суд отменил приказ командира о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

В Львове суд признал, что командование воинской части нарушило права военнослужащего, не обеспечив надлежащих условий после ранения. Поэтому защитник был вынужден осуществлять СЗЧ, чтобы подзаработать.

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17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

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17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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