Випадки СЗЧ в армії — Михайленко пояснив процедуру повернення

Наразі в Україні кількість військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення частини, досягнула 200 тисяч. Водночас це не точні дані, оскільки офіційної статистики немає.

Про це розповів адвокат Владислав Михайленко з посиланням на слова співробітників спецслужб в ефірі День.LIVE.

Кількість випадків СЗЧ

"Розмовляв з декількома співробітниками відповідних служб, це мої знайомі. За їхньою інформацією, СЗЧ досягло вже давно 200 тисяч, це неофіційні дані", — сказав адвокат.

Михайленко уточнив, що за процедурою людину має викликати Військова служба правопорядку, яка потім доставить його до СІЗО, а вже звідти військового переправляють в суд, який має винести вирок. Після цього людину повертають у військову частину та здійснюють ротацію в іншу частину.

Водночас якби з усіма особами, що здійснили СЗЧ, так відбувалося, то ми б мали офіційну статистику, але її немає. На думку адвоката, це свідчить про те, що процес трохи інакший.

"Наскільки я чув то якщо людину виявили, ВСП доставляє її у військову частину, але не в ту саму, аби не демотивувати інших бійців", — додав він.

Раніше нардеп Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE заявив, що в Україні можуть продовжити термін для добровільного повернення після СЗЧ.

А заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що після здійснення СЗЧ військові мають лише три тижні на повернення.