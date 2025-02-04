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Випадки СЗЧ в армії — Михайленко пояснив процедуру повернення

Випадки СЗЧ в армії — Михайленко пояснив процедуру повернення

04 лютого 2025 р. 19:57

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19:57 Випадки СЗЧ в армії — Михайленко пояснив процедуру повернення

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17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

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15:25 Стало відомо, ким був п'ятий загиблий в Ізюмі

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15:04 Термін повернення після СЗЧ можуть продовжити, — нардеп

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13:48 Костенко заявив, що РФ роками отримувала цінні ресурси України

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Наразі в Україні кількість військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення частини, досягнула 200 тисяч. Водночас це не точні дані, оскільки офіційної статистики немає.

Про це розповів адвокат Владислав Михайленко з посиланням на слова співробітників спецслужб в ефірі День.LIVE.

Кількість випадків СЗЧ

"Розмовляв з декількома співробітниками відповідних служб, це мої знайомі. За їхньою інформацією, СЗЧ досягло вже давно 200 тисяч, це неофіційні дані", — сказав адвокат.

Михайленко уточнив, що за процедурою людину має викликати Військова служба правопорядку, яка потім доставить його до СІЗО, а вже звідти військового переправляють в суд, який має винести вирок. Після цього людину повертають у військову частину та здійснюють ротацію в іншу частину.

Водночас якби з усіма особами, що здійснили СЗЧ, так відбувалося, то ми б мали офіційну статистику, але її немає. На думку адвоката, це свідчить про те, що процес трохи інакший.

"Наскільки я чув то якщо людину виявили, ВСП доставляє її у військову частину, але не в ту саму, аби не демотивувати інших бійців", — додав він.

Раніше нардеп Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE заявив, що в Україні можуть продовжити термін для добровільного повернення після СЗЧ.

А заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що після здійснення СЗЧ військові мають лише три тижні на повернення.

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20:00 Коли чужа дитина надає право на відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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