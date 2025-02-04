Случаи СЗЧ в армии — Михайленко объяснил процедуру возвращения

Сейчас в Украине количество военнослужащих, совершивших самовольное оставление части, достигло 200 тысяч. В то же время это не точные данные, поскольку официальной статистики нет.

Об этом рассказал адвокат Владислав Михайленко со ссылкой на слова сотрудников спецслужб в эфире День.LIVE.

Количество случаев СЗЧ

"Разговаривал с несколькими сотрудниками соответствующих служб, это мои знакомые. По их информации, СЗЧ достигло уже давно 200 тысяч, это неофициальные данные", — сказал адвокат.

Михайленко уточнил, что по процедуре человека должна вызвать Военная служба правопорядка, которая доставит его в СИЗО, а уже оттуда военного переправляют в суд, который должен вынести приговор. После этого человека возвращают в воинскую часть и осуществляют ротацию в другую часть.

В то же время если бы со всеми лицами, совершившими СЗЧ, так происходило, то мы бы имели официальную статистику, но ее нет. По мнению адвоката, это свидетельствует о том, что процесс немного другой.

"Насколько я слышал, то если человека обнаружили, ВСП доставляет его в воинскую часть, но не в ту же, чтобы не демотивировать других бойцов", — добавил он.

Ранее нардеп Георгий Мазурашу в эфире Ранок.LIVE заявил, что в Украине могут продлить срок для добровольного возвращения после СЗЧ.

А заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук заявила, что после осуществления СЗЧ военные имеют только три недели на возвращение.