Експерт вказав найважливіші критерії при бронюванні від мобілізації

Виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад", кандидат політичних наук Олексій Буряченко назвав критерії бронювання від мобілізації. Також він розповів, кого треба бронювати.

Про це він заявив в ефірі програми Ранок.LIVE.

Кого потрібно бронювати від мобілізації

Експерт зауважив, що провідний критерій бронювання має йти від місцевого самоврядування та народу.

"В цьому питанні органи місцевого самоврядування краще знають свій місцевий бізнес та кому який відсоток необхідний для бронювання, щоб не зупинилася робота", — сказав він.

Буряченко додав, що при цьому необхідна наявність мотиваційних листів уряду від місцевої влади та бізнесу.

"Якщо, наприклад, підприємству критичної інфраструктури визначили 50% бронювання, за допомогою додаткових мотиваційних листів воно могло пояснити, що необхідно 63% бронювання, аби жодне підприємство не припинило свою діяльність. Бо якщо це подається завжди зверху — діалогу не буде", — наголосив експерт.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Сергій Демченко заявив, що всі поліцейські будуть заброньовані від мобілізації.

Також ми пояснювали, які дві категорії громадян не підлягають бронюванню від мобілізації.